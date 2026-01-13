Μουντιάλ 2026: Νέα συμφωνία της FIFA με εταιρείες στοιχηματισμού - Τι προβλέπει για το livestream

Τους εμπορικούς της δεσμούς με τη βιομηχανία του στοιχήματος ενισχύει περαιτέρω η FIFA, ανακοινώνοντας τετραετή συμφωνία που θα επιτρέπει σε ορισμένους αδειοδοτημένους παρόχους τυχερών παιχνιδιών να μεταδίδουν ζωντανά αγώνες του Μουντιάλ 2026.

Η συμφωνία υπογράφηκε με την εταιρεία παροχής αθλητικών δεδομένων Stats Perform -στην οποία ανήκει και η γνωστή πλατφόρμα στατιστικών Opta- και θα ισχύει έως το 2029, καλύπτοντας τη συντριπτική πλειονότητα των διοργανώσεων της FIFA.

Όπως ανακοίνωσε η παγκόσμια ποδοσφαιρική ομοσπονδία, η συμφωνία προβλέπει τη διάθεση «επίσημων στοιχηματικών δεδομένων και livestreams» σε εγγεγραμμένους λογαριασμούς, καθώς και αποκλειστικά δικαιώματα στοιχηματισμού για χιλιάδες αγώνες κάθε σεζόν, μέσω των διοργανώσεων των εθνικών ομοσπονδιών-μελών της FIFA που προβάλλονται στην πλατφόρμα FIFA+. Το οικονομικό ύψος της συμφωνίας δεν έγινε γνωστό.

Μουντιάλ 2026: Τι άλλο προβλέπει η συμφωνία της FIFA

Η πλατφόρμα FIFA+, η οποία ήδη προβάλλει αγώνες χαμηλότερων κατηγοριών, διεθνείς διοργανώσεις και στιγμιότυπα από το αρχείο του Μουντιάλ, συνεργάζεται πλέον και με το σαουδαραβικής χρηματοδότησης streaming δίκτυο DAZN.

Σύμφωνα με τη Stats Perform, τα επίσημα δεδομένα της FIFA θα διανέμονται αποκλειστικά σε νόμιμους στοιχηματικούς παρόχους για χρήση σε μοντέλα αποδόσεων, ζωντανό στοίχημα, εκκαθαρίσεις και εμπορικές εφαρμογές.

Παράλληλα, η Opta θα παρέχει στους πελάτες της στοιχηματικής αγοράς επίσημα στατιστικά παικτών, live scores και αναλυτικά εργαλεία παρακολούθησης αγώνων.

Μουντιάλ 2026: Όσα ισχύουν με τον κώδικα δεοντολογίας

Η νέα εμπορική στρατηγική της FIFA έρχεται, πάντως, σε αντίθεση με τον ίδιο της τον κώδικα δεοντολογίας, ο οποίος απαγορεύει ρητά σε ποδοσφαιριστές, αξιωματούχους και μάνατζερ να συμμετέχουν άμεσα ή έμμεσα σε στοιχηματικές δραστηριότητες που σχετίζονται με ποδοσφαιρικούς αγώνες και διοργανώσεις.

Υπενθυμίζεται ότι η προηγούμενη συνεργασία της FIFA με τον στοιχηματικό κλάδο στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022 στο Κατάρ περιοριζόταν σε περιφερειακή χορηγία στην ευρωπαϊκή αγορά.

Υπενθυμίζεται πως το επόμενο Μουντιάλ ξεκινά στις 11 Ιουνίου 2026 στο Μεξικό και θα διεξαχθεί σε Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά και Μεξικό. Για πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού, 48 εθνικές ομάδες θα δώσουν συνολικά 104 αγώνες, με τον τελικό να είναι προγραμματισμένος για τις 19 Ιουλίου.

Η νέα συμφωνία επιβεβαιώνει τη σταθερή στροφή της FIFA προς την εμπορική αξιοποίηση των δεδομένων και των μεταδόσεων, την ώρα που ο ρόλος του στοιχηματισμού στον παγκόσμιο αθλητισμό παραμένει αντικείμενο έντονου δημόσιου και ηθικού διαλόγου.

Με πληροφορίες από Associated Press