Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε: Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης του αγώνα

Ο αρχικός αγώνας ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Φενέρμπαχτσε είχε ακυρωθεί λόγω ακραίων καιρικών συνθηκών

The LiFO team
Αγώνας ανάμεσα στη Φενέρ και τον Ολυμπιακό / Eurokinissi
Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει απόψε τη Φενέρμπαχτσε στο πλαίσιο εξ' αναβολής αναμέτρησης για την Euroleague, με τον αγώνα να ξεκινά στις 21:15 και να καλύπτεται τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Υπενθυμίζεται πως ο αρχικός αγώνας ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Φενέρμπαχτσε είχε ακυρωθεί λόγω ακραίων καιρικών συνθηκών, με τις δύο ομάδες να είναι πρωτοπόρες στον βαθμολογικό πίνακα.

Ειδικότερα, ο Ολυμπιακός έχει 20 νίκες και 11 ήττες στη διασυλλογική διοργάνωση, την ώρα που η Φενέρ -περσινή πρωταθλήτρια Ευρώπης στην Euroleague- είναι πρώτη με 22 νίκες και 8 ήττες.

Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε: Επιστρέφει ο Βεζένκοφ

Ο Ολυμπιακός έρχεται στην αναμέτρηση μετά από ήττα απέναντι στη γαλλική Μονακό, όπως και η Φενέρμπαχτσε που ηττήθηκε από τον Ερυθρό Αστέρα.

Η ελληνική ομάδα πρόκειται να παρουσιαστεί ενισχυμένη στη φροντ λάιν της, αφού ο Σάσα Βεζένκοφ επιστρέφει στην αγωνιστική δράση μετά τον τραυματισμό του στη μέση. 

Η ευστοχία από την περιφέρεια θα παίξει καθοριστικό ρόλο στην έκβαση της αναμέτρησης. Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ αποτελεί το «κλειδί» για τη διάσπαση της τουρκικής άμυνας, καθώς στους τελευταίους έξι αγώνες ευστοχεί κατά μέσο όρο σε 3,7 τρίποντα.

Ως εκ τούτου, η συνεισφορά του είναι απαραίτητη απέναντι στην εξαιρετική αμυντική λειτουργία της Φενερμπαχτσέ. Η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους είναι πρώτη στον συγκεκριμένο τομέα κατά τη φετινή διοργάνωση, επιτρέποντας στους αντιπάλους της μόλις 78,9 πόντους ανά παιχνίδι.

