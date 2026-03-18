Τζέικ Αντίκοφ: Ο ανοικτά γκέι σκιέρ που έγραψε ιστορία στους Χειμερινούς Παραολυμπιακούς με τέσσερα χρυσά

Ο Αμερικανός σκιέρ Τζέικ Αντίκοφ έγραψε ιστορία στους Χειμερινούς Παραολυμπιακούς Αγώνες, καθώς ως ο πρώτα ανοικτά γκέι αθλητής, στέφθηκε πρωταθλητής σε ατομικά αγωνίσματα της διοργάνωσης κατακτώντας τέσσερα χρυσά μετάλλια.

Ο 30χρονος, που κατάγεται από το Άινταχο, αγωνίζεται στην κατηγορία αθλητών με προβλήματα όρασης και είχε ως στόχο να επιστρέψει στις ΗΠΑ με τέσσερα χρυσά μετάλλια, πράγμα που κατάφερε.

Μεταξύ άλλων, ο Αντίκοφ κατέκτησε την πρώτη θέση στα αγωνίσματα του σπριντ (οπτική αναπηρία), στα 10 χλμ. κλασικό, στα 20 χλμ. ελεύθερο και στη μικτή σκυταλοδρομία 4x2,5 χλμ.

Jake Adicoff, sciatore dichiaratamente gay, punta a quattro medaglie d'oro alle Paralimpiadi Milano Cortina 2026. La sua sfida è anche di rappresentanza. https://t.co/lC537lLVNh — Gay.it (@gayit) March 5, 2026

Τζέικ Αντίκοφ: Οι πρώτες του δηλώσεις

«Τέσσερις αγώνες, τέσσερα χρυσά, αυτός ήταν ο στόχος. Ήταν πολύ δύσκολο, αλλά απίστευτα ικανοποιητικό», δήλωσε ο ίδιος μετά την επιτυχία του.

Ο Αμερικανός αθλητής αποκάλυψε ότι είχε θέσει αυτόν τον στόχο εδώ και τέσσερα χρόνια: «Είμαι πολύ περήφανος για τη δουλειά που έκανα εγώ και η ομάδα μου, αλλά και για τη στήριξη από φίλους και οικογένεια. Δεν θα μπορούσα να είμαι πιο χαρούμενος», ανέφερε.

Παράλληλα, παραδέχτηκε ότι ένιωσε ανακούφιση όταν ολοκληρώθηκαν οι Αγώνες: «Είναι τρομακτικό να θέτεις τόσο υψηλούς στόχους, ιδίως όταν το κάνεις στον δημόσιο λόγο. Είχα αμφιβολίες, αλλά τελικά όλα πήγαν όπως ήλπιζα».

Τα τέσσερα χρυσά προστίθενται σε μια ήδη πλούσια συλλογή του από μετάλλια, που περιλαμβάνει ένα χρυσό και δύο ασημένια από το Πεκίνο το 2022, καθώς και ένα ασημένιο από την Πιονγκτσάνγκ το 2018.

Ωστόσο, για τον ίδιο, η σημασία της παρουσίας του ξεπερνά τα μετάλλια. «Είναι σημαντικό να υπάρχουμε στον αθλητισμό».

Ο Αντίκοφ έχει μιλήσει ανοικτά για τη σημασία της εκπροσώπησης της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας στον αθλητισμό υψηλού επιπέδου. Όπως είπε, όσο ανεβαίνει κανείς επίπεδο, τόσο λιγότεροι αθλητές είναι ανοικτά queer, κάτι που καθιστά την ορατότητα ακόμη πιο σημαντική.

«Θέλω να δείξω ότι είναι δυνατό να φτάσεις στην κορυφή ως ανοικτά γκέι αθλητής και ως παραολυμπιακός αθλητής», σημείωσε.

Με πληροφορίες από Pink News

