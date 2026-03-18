ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Αθλητισμός

Τζέικ Αντίκοφ: Ο ανοικτά γκέι σκιέρ που έγραψε ιστορία στους Χειμερινούς Παραολυμπιακούς με τέσσερα χρυσά

Ο Αντίκοφ έχει μιλήσει ανοικτά για τη σημασία της εκπροσώπησης της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας στον αθλητισμό υψηλού επιπέδου

ΠΑΡΑΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΤΖΕΙΚ ΑΝΤΙΚΟΦ ΛΟΑΤΚΙ Facebook Twitter
Ο Τζέικ Αντίκοφ στους Χειμερινούς Παραολυμπιακούς Αγώνες / Getty Images
0

Ο Αμερικανός σκιέρ Τζέικ Αντίκοφ έγραψε ιστορία στους Χειμερινούς Παραολυμπιακούς Αγώνες, καθώς ως ο πρώτα ανοικτά γκέι αθλητής, στέφθηκε πρωταθλητής σε ατομικά αγωνίσματα της διοργάνωσης κατακτώντας τέσσερα χρυσά μετάλλια.

Ο 30χρονος, που κατάγεται από το Άινταχο, αγωνίζεται στην κατηγορία αθλητών με προβλήματα όρασης και είχε ως στόχο να επιστρέψει στις ΗΠΑ με τέσσερα χρυσά μετάλλια, πράγμα που κατάφερε.

Μεταξύ άλλων, ο Αντίκοφ κατέκτησε την πρώτη θέση στα αγωνίσματα του σπριντ (οπτική αναπηρία), στα 10 χλμ. κλασικό, στα 20 χλμ. ελεύθερο και στη μικτή σκυταλοδρομία 4x2,5 χλμ.

Τζέικ Αντίκοφ: Οι πρώτες του δηλώσεις

«Τέσσερις αγώνες, τέσσερα χρυσά, αυτός ήταν ο στόχος. Ήταν πολύ δύσκολο, αλλά απίστευτα ικανοποιητικό», δήλωσε ο ίδιος μετά την επιτυχία του.

Ο Αμερικανός αθλητής αποκάλυψε ότι είχε θέσει αυτόν τον στόχο εδώ και τέσσερα χρόνια: «Είμαι πολύ περήφανος για τη δουλειά που έκανα εγώ και η ομάδα μου, αλλά και για τη στήριξη από φίλους και οικογένεια. Δεν θα μπορούσα να είμαι πιο χαρούμενος», ανέφερε.

Παράλληλα, παραδέχτηκε ότι ένιωσε ανακούφιση όταν ολοκληρώθηκαν οι Αγώνες: «Είναι τρομακτικό να θέτεις τόσο υψηλούς στόχους, ιδίως όταν το κάνεις στον δημόσιο λόγο. Είχα αμφιβολίες, αλλά τελικά όλα πήγαν όπως ήλπιζα».

Τα τέσσερα χρυσά προστίθενται σε μια ήδη πλούσια συλλογή του από μετάλλια, που περιλαμβάνει ένα χρυσό και δύο ασημένια από το Πεκίνο το 2022, καθώς και ένα ασημένιο από την Πιονγκτσάνγκ το 2018.

Ωστόσο, για τον ίδιο, η σημασία της παρουσίας του ξεπερνά τα μετάλλια. «Είναι σημαντικό να υπάρχουμε στον αθλητισμό».

Ο Αντίκοφ έχει μιλήσει ανοικτά για τη σημασία της εκπροσώπησης της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας στον αθλητισμό υψηλού επιπέδου. Όπως είπε, όσο ανεβαίνει κανείς επίπεδο, τόσο λιγότεροι αθλητές είναι ανοικτά queer, κάτι που καθιστά την ορατότητα ακόμη πιο σημαντική.

«Θέλω να δείξω ότι είναι δυνατό να φτάσεις στην κορυφή ως ανοικτά γκέι αθλητής και ως παραολυμπιακός αθλητής», σημείωσε.

Με πληροφορίες από Pink News

Αθλητισμός

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ ΠΑΡΑΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ CHATGPT OPENAI

Αθλητισμός / Χειμερινοί Παραολυμπιακοί Αγώνες: Αθλητής κέρδισε το αργυρό μετάλλιο έχοντας για προπονητή το ChatGPT

Ουκρανός αθλητής με προβλήματα όρασης κατέκτησε ασημένιο μετάλλιο στο δίαθλο των Παραολυμπιακών Αγώνων χρησιμοποιώντας το ChatGPT ως προπονητή, ψυχολόγο και μέσο παρακίνησης
THE LIFO TEAM
ΙΤΑΛΙΑ ΜΙΛΑΝΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ ΠΑΡΑΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ

Αθλητισμός / Χειμερινοί Παραολυμπιακοί Αγώνες 2026: Τελετή έναρξης με απουσίες λόγω πολέμου στο Ιράν και «επιστροφής» της Ρωσίας

Μέσα στους «πολέμους και τα αρνητικά πράγματα στον κόσμο, εξακολουθούμε να χρειαζόμαστε την ένταξη. Αυτό είναι που προσπαθούμε να προστατεύσουμε σε αυτούς τους Αγώνες», δήλωσε πρόεδρος της Διεθνούς Παραολυμπιακής Επιτροπής
THE LIFO TEAM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ ΠΑΡΑΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ CHATGPT OPENAI

Αθλητισμός / Χειμερινοί Παραολυμπιακοί Αγώνες: Αθλητής κέρδισε το αργυρό μετάλλιο έχοντας για προπονητή το ChatGPT

Ουκρανός αθλητής με προβλήματα όρασης κατέκτησε ασημένιο μετάλλιο στο δίαθλο των Παραολυμπιακών Αγώνων χρησιμοποιώντας το ChatGPT ως προπονητή, ψυχολόγο και μέσο παρακίνησης
THE LIFO TEAM
 
 