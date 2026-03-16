Στέφανος Τσιτσιπάς: Εκτός του Top 50 της παγκόσμιας κατάταξης ATP έπειτα από 8 χρόνια

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς σημείωσε πτώση οκτώ θέσεων και πλέον κατατάσσεται στο Νο 51 της παγκόσμιας κατάταξης ATP με 995 βαθμούς, σύμφωνα με την ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε σήμερα.

Ο 27χρονος πρωταθλητής μένει εκτός Top 50 για πρώτη φορά έπειτα από σχεδόν οκτώ χρόνια, από τον Απρίλιο του 2018.

Η κατάταξη ATP (Association of Tennis Professionals) είναι το επίσημο σύστημα κατάταξης επαγγελματιών ανδρών τενιστών στον κόσμο. Συγκεκριμένα, δείχνει ποιοι είναι οι κορυφαίοι παίκτες σε κάθε χρονική στιγμή με βάση την απόδοσή τους.

Στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης, η πρώτη τριάδα παραμένει αμετάβλητη, με τον Κάρλος Αλκαράθ να διατηρεί την πρωτοκαθεδρία. Ωστόσο, ο Γιανίκ Σίνερ επικράτησε στο Indian Wells, μειώνοντας τη διαφορά του από την κορυφή και ανεβάζοντας τη δυναμική του στο πρωτάθλημα.

Η πρώτη δεκάδα:

Κάρλος Αλκαράθ (Ισπανία) 13.550 βαθμοί Γιανίκ Σίνερ (Ιταλία) 11.400 Νόβακ Τζόκοβιτς (Σερβία) 5.370 Αλεξάντερ Ζβέρεφ (Γερμανία) 4.905 Λορέντσο Μουζέτι (Ιταλία) 4.365 Άλεξ ντε Μινόρ (Αυστραλία) 4.185 Τέιλορ Φριτς (ΗΠΑ) 4.170 Φέλιξ Αλιασίμ (Καναδάς) 4.000 Μπεν Σέλτον (ΗΠΑ) 3.860 Ντανίιλ Μεντβέντεφ (Καζακστάν) 3.610