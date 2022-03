Μικ Σουμάχερ: Το πρώτο μήνυμα του πιλότου της Formula 1 μετά το ατύχημα

Το πρώτο μήνυμά του μετά το τρομερό ατύχημα που είχε χθες στην πίστα του GP στη Σαουδική Αραβία ανάρτησε ο γιος του Σουμάχερ, Μικ.

«Γεια σε όλους, απλά ήθελα να πω ότι είμαι καλά. Ευχαριστώ για τα ευγενικά μηνύματα. Υπέροχη αίσθηση με το αυτοκίνητο @haasf1team θα επιστρέψουμε πιο δυνατοί» έγραψε ο νεαρός πιλότος της Formula 1.

Υπενθυμίζεται ότι χθες στα προκριματικά για το Grand Prix της Σαουδικής Αραβίας ο οδηγός της Haas χτύπησε με δύναμη στον τοίχο κατά τη διάρκεια του Q2 και το αυτοκίνητο του διαλύθηκε καθώς χτύπησε στις στενές πλευρές του Jeddah Corniche Circuit στη στροφή 12, προκαλώντας εύλογα ανησυχίες για την υγεία του από όλους όσοι παρακολουθούσαν.

Ο Σουμάχερ μεταφέρθηκε στο ιατρικό κέντρο της πίστας, με την αμερικανική ομάδα να αναφέρει πως είναι καλά στην υγεία του.

Hi everyone, I just wanted to say that I’m ok🙏

Thank you for the kind messages.

The car felt great @haasf1team, we’ll come back stronger❤️ pic.twitter.com/Mwpy0767kN