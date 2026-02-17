ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Με δάκρυα το ιστορικό «χρυσό» της Ιαπωνίας στο καλλιτεχνικό πατινάζ - Viral η αντίδραση των προπονητών

Τα βίντεο που κατέκλυσαν τα social media από την ιστορική εμφάνιση των της Riku Miura και του Ryuichi Kihara στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες

Η Ιαπωνία πήρε το πρώτο της χρυσό μετάλλιο στο καλλιτεχνικό πατινάζ ζευγαριών - Viral στα social media η αντίδραση των προπονητών
Η Riku Miura και ο Ryuichi Kihara χάρισαν στην Ιαπωνία το πρώτο ολυμπιακό χρυσό μετάλλιο στην ιστορία της στο καλλιτεχνικό πατινάζ ζευγαριών, συγκεντρώνοντας βαθμολογία-ρεκόρ στο ελεύθερο πρόγραμμά τους, το βράδυ της Δευτέρας.

Οι παγκόσμιοι πρωταθλητές είχαν απογοητευτεί όταν κατέλαβαν την πέμπτη θέση στο σύντομο πρόγραμμα λόγω λάθους στην εκτέλεση. Όμως επέστρεψαν με μια εμφάνιση που, σύμφωνα με τον προπονητή τους, στηρίχθηκε «στην καρδιά και την πίστη».

Μπορεί οι πρωταγωνιστές της ιστορικής διάκρισης για την Ιαπωνία να είναι η Miura και ο Kihara, ωστόσο οι αντιδράσεις των προπονητών τους είναι εκείνες που έγιναν viral στο TikTok.

Αν και με συγκρατημένη αισιοδοξία, οι coaches πανηγύριζαν για τις δύσκολες φιγούρες που εκτελούσαν επιτυχώς οι αθλητές, περιμένοντας να ολοκληρωθεί το πρόγραμμά τους. Όταν ολοκληρώθηκε η προσπάθειά τους, οι coaches ξέσπασαν σε κλάματα και αγκαλιάστηκαν, σε στιγμιότυπα που έκαναν τον γύρο των social media.

@ian.gunther The coaches’ reactions are priceless 🥺❤️ #figureskating #olympics #olympic #winterolympics #coaches ♬ original sound - Ian Gunther│Gymnastics Sports

Ο 33χρονος Kihara παραδέχθηκε ότι δυσκολεύτηκε να ξεπεράσει το λάθος της προηγούμενης ημέρας και έφτασε στην προπόνηση ακόμη ταραγμένος.

«Δεν μπορούσα να σταματήσω να κλαίω από το πρωί, δεν μπορούσα να συνέλθω από το χθεσινό λάθος, πραγματικά δεν μπορούσα να το ξεπεράσω, τα δάκρυα δεν σταματούσαν… ακόμη και πάνω στον πάγο δεν μπορούσα να σταματήσω να κλαίω», είπε, προσθέτοντας ότι η στήριξη όλων τον βοήθησε να επανέλθει. «Η Riku, ο προπονητής μου, οι φίλοι μου στην Ιαπωνία… όλοι μου έστειλαν μηνύματα υποστήριξης. Όλοι έλεγαν ότι δεν έχει τελειώσει ακόμη… Συνήθως εγώ είμαι ο πιο δυνατός, αλλά αυτή τη φορά η Riku με στήριξε πραγματικά», ανέφερε.

@tntsports Just wait for the coaches reaction… 🥹 Tears all round after a staggering gold medal run from Kihara and Miura 🫶 #milanocortina2026 #olympics #skating #emotional ♬ original sound - TNT Sports

Από την πλευρά της, η Miura δήλωσε ότι βλέποντας τον παρτενέρ της να κλαίει ένιωσε πως έπρεπε να πάρει εκείνη την πρωτοβουλία.

«Ο Ryuichi κλαίει από το πρωί και έτσι ένιωσα ότι έπρεπε να είμαι δυνατή, να τον στηρίξω και να τον βοηθήσω να συγκεντρωθεί», είπε η 24χρονη.

Το δίδυμο μπήκε στους Ολυμπιακούς Αγώνες ως φαβορί, έχοντας κερδίσει τον τελικό του Grand Prix τον Δεκέμβριο στη Ναγκόγια και έχοντας κατακτήσει την πρώτη θέση στο αγώνισμα των ζευγαριών στο ομαδικό, συμβάλλοντας στο ασημένιο μετάλλιο της Ιαπωνίας.

Με πληροφορίες από Reuters

