Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Σοβαρό ατύχημα για τον σκιέρ Elias Lajunen

Ένα τρομακτικό ατύχημα σημειώθηκε στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του Milano‑Cortina 2026 την Κυριακή, όταν ο 18χρονος Φινλανδός σκιέρ Elias Lajunen έπεσε στη χιονισμένη πίστα κατά τη διάρκεια των προκριματικών του αγωνίσματος big air στο freestyle σκι.

Κατά την πρώτη του προσπάθεια στον αγώνα στο Livigno Snow Park, ο Lajunen εκτέλεσε ένα εντυπωσιακό άλμα, αλλά δεν ολοκλήρωσε σωστά μια από τις περιστροφές στον αέρα και προσγειώθηκε με την πλάτη στην παγωμένη επιφάνεια, με αποτέλεσμα να χτυπήσει βίαια την πλάτη και το κεφάλι του.

Η σκηνή «πάγωσε» το κοινό, καθώς ο αθλητής έμεινε για λίγα δευτερόλεπτα ακίνητος πάνω στην πίστα, πριν οι ιατρικές ομάδες σπεύσουν άμεσα κοντά του. Ο αγώνας διεκόπη προσωρινά ώστε να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

😱 Finnish Skier Crashes in Olympic Big Air



The crash of Elias Lajunen occurred on February 15, 2026, during the men’s big air qualifiers at the Milan-Cortina Winter Olympics.



As of February 16, Lajunen was reported conscious and alert after the fall. pic.twitter.com/paCbTy75ES — NEXTA (@nexta_tv) February 16, 2026

Όπως μεταδόθηκε από τις φινλανδικές αρχές και οργανώσεις, ο Lajunen είχε τις αισθήσεις του, μπόρεσε να κινηθεί και τα άκρα του ήταν κανονικά λειτουργικά, ενώ κατά την απομάκρυνσή του από την πίστα έδειξε με τον αντίχειρα ότι είναι καλά, γεγονός που έδωσε μια πρώτη θετική ένδειξη για την κατάστασή του.

Ο νεαρός αθλητής μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για περαιτέρω εξετάσεις και παρακολούθηση, καθώς οι αρμόδιοι θέλουν να εκτιμήσουν πλήρως την έκταση των τραυματισμών του.

Ο Lajunen συμμετείχε για πρώτη φορά σε Ολυμπιακούς Αγώνες, έχοντας ήδη αγωνιστεί νωρίτερα στην διοργάνωση στο slopestyle, όπου τερμάτισε 18ος στην κατάταξη.

Ο νεαρός είναι γιός του Φινλανδού θρύλου Samppa Lajunen, που κατέκτησε τρία χρυσά μετάλλια και συνολικά πέντε μετάλλια στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2002 στο Σολτ Λέικ Σίτι, στις εκδηλώσεις του Nordic Combined.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Η βίαιη πτώση της Lindsey Vonn δευτερόλεπτα μετά την εκκίνησή της