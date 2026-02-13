Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 2026: Ο Ίλια Μαλίνιν πήρε χρυσό και το μοιράστηκε με τη γάτα του

Ο Αμερικανός Ίλια Μαλίνιν, ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα του καλλιτεχνικού πατινάζ τα τελευταία χρόνια, ξεκίνησε τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2026 με χρυσό μετάλλιο στο ομαδικό.

Λίγο μετά την απονομή, μοιράστηκε στα social media μια πιο ανάλαφρη στιγμή, αφήνοντας τη γάτα του, Mysti, να «ποζάρει» με το μετάλλιο.

Ο Μαλίνιν ήταν μέλος της ομάδας των ΗΠΑ που πήρε την πρώτη θέση στο ομαδικό αγώνισμα, με την εμφάνισή του στο ελεύθερο πρόγραμμα να αποδεικνύεται καθοριστική. Λίγο μετά, ανέβασε φωτογραφίες με τη γάτα του, τη Mysti, να «ποζάρει» με το χρυσό μετάλλιο, γράφοντας ότι το άξιζε ως ο πιο πιστός υποστηρικτής του.

Από την Τρίτη, ο Μαλίνιν μπαίνει στη μάχη του ατομικού, ξεκινώντας από το σύντομο πρόγραμμα, με στόχο να προσθέσει ένα ακόμη χρυσό στη συλλογή του, αυτή τη φορά στο ανδρικό αγώνισμα. Πριν από τους Αγώνες θεωρούνταν το μεγάλο φαβορί, εικόνα που σε γενικές γραμμές παραμένει.

Στο ομαδικό, πάντως, δεν ήταν άτρωτος. Στην εκδοχή του σύντομου προγράμματος κατέλαβε τη δεύτερη θέση, κάτι που έδειξε ότι μπορεί να ηττηθεί, έστω και σπάνια. Ήταν η πρώτη φορά που δεν βρέθηκε στην κορυφή σε διάστημα άνω των δύο ετών.

Με την Ολυμπιάδα να μπαίνει τώρα στο ατομικό σκέλος, ο Μαλίνιν θέλει να επιβεβαιώσει τον τίτλο του φαβορί.

