Λιονέλ Μέσι: Εκατοντάδες οπαδοί έξω από το σπίτι του- Η στιγμή που φτάνει με οδηγό την Αντονέλα

Υποδοχή ήρωα επιφύλασσαν στον Λιονέλ Μέσι οι οπαδοί της Αργεντινής, κατά την επιστροφή στο σπίτι του στο Ροζάριο, μετά την νίκη της ομάδας του στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο.

Ο 35χρονος ποδοσφαιριστής επέστρεψε στη γενέτειρά του για πρώτη φορά μετά την κατάκτηση του τίτλου την Κυριακή, αφού νωρίτερα είχε αναγκαστεί να αποχωρήσει άρον άρον από την πανηγυρική παρέλαση της ομάδας, για λόγους ασφαλείας καθώς η μετακίνηση με το ανοιχτό πούλμαν είχε καταστεί «αδύνατη», λόγω της «έκρηξης λαϊκής χαράς», όπως ανακοίνωσε η προεδρία.

Μετά την παρέλαση, ο Μέσι επέστρεψε με ελικόπτερο από το Μπουένος Άιρες στο Ροζάριο - περίπου 185 μίλια μακριά - πριν φωτογραφηθεί σε ένα αυτοκίνητο που οδηγούσε η σύζυγός του Αντονέλα Ροκούζο, καθώς κατευθύνονταν προς το σπίτι τους.

Κατά την άφιξή του, τον Μέσι περίμεναν εκατοντάδες οπαδοί που τον επευφημούσαν φωνάζοντας «Dale Campeon», που μεταφράζεται ως «Πάμε πρωταθλητή».

Ο Μέσι γεννήθηκε στο Ροζάριο και ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του καριέρα παίζοντας για την Newell's Old Boys που εδρεύει στην πόλη.

Με την οικογένειά του μετακόμισαν στη Βαρκελώνη το 2001, όταν ήταν 13 ετών, και εκεί έκανε το όνομά του παγκοσμίως διάσημο ως ένας από τους μεγαλύτερους παίκτες στον κόσμο.

Αν και αυτή την περίοδο αγωνίζεται στην Παρί Σεν Ζερμέν, εξακολουθεί να επιστρέφει τακτικά στο σπίτι του στο Ροζάριο, το οποίο βρίσκεται σε ένα ιδιωτικό κτήμα.

Το τεράστιο ακίνητο, χτισμένο σε τρία οικόπεδα σε ένα περιφραγμένο ιδιωτικό κτήμα στα περίχωρα της γενέτειρας του ποδοσφαιριστή, διαθέτει κινηματογράφο, γυμναστήριο και υπόγειο γκαράζ με χώρο για 15 αυτοκίνητα.

Η επιστροφή του ήταν μια πολύ ξεχωριστή στιγμή για τον λαό της Αργεντινής, ειδικά τους κατοίκους του Ροζάριο, που περίμεναν πώς και πώς να ακολουθήσει ο Μέσι τα βήματα του Ντιέγκο Μαραντόνα και να τους χαρίσει το πρώτο Παγκόσμιο Κύπελλο από το 1986.

Οι παίκτες της Αργεντινής που κατέκτησαν το Παγκόσμιο Κύπελλο χρειάστηκε να μεταφερθούν με ελικόπτερα, αφού η παρέλαση της επιστροφής τους στο Μπουένος Άιρες διακόπηκε λόγω φόβων για την ασφάλεια.

Τον Λιονέλ Μέσι και τους συμπαίκτες του υποδέχθηκαν πάνω από τέσσερα εκατομμύρια φανς τους στην παρέλαση που πραγματοποιήθηκε για να γιορτάσουν τη νίκη επί της Γαλλίας στον τελικό.

Ωστόσο, όταν διαπιστώθηκε ότι άνθρωποι πηδούσαν από γέφυρες για να προσγειωθούν πάνω στο λεωφορείο και άλλοι στο έδαφος καθιστώντας αδύνατη τη συνέχιση της διαδρομής του, η παρέλαση διακόπηκε με συνοπτικές διαδικασίες.

Βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media έδειχνε έναν άνδρα να κρέμεται από μια γέφυρα πριν πηδήξει πάνω στο λεωφορείο, παρά το γεγονός ότι πολλοί από τους παίκτες τον προέτρεπαν να μην το κάνει.

