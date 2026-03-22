Εμμανουήλ Καραλής: «Ζω το όνειρό μου, ταβάνι δεν υπάρχει»

Μετά την απονομή του ασημένιου μεταλλίου στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου στο Τόρουν, ο Εμμανουήλ Καραλής προχώρησε σε δηλώσεις, εκφράζοντας τα συναισθήματά του για τη νέα του διάκριση.

Μιλώντας στην κάμερα της ΕΡΤ, δήλωσε: «Με τόσο κόπο και πίστη κατάφερα να πάρω αυτό το μετάλλιο. Είμαι χαρούμενος και… ξενυχτισμένος, γιατί το γιορτάσαμε και το χαρήκαμε. Κάνω αυτό που αγαπάω στο ψηλότερο επίπεδο. Ζω το όνειρό μου. Ταβάνι δεν υπάρχει. Δεν θέλω να βάζω όρια στον εαυτό μου.

Ελπίζω όταν τελειώσει η καριέρα μου να έχω πολλές καλές στιγμές. Ήρθαμε εδώ και για τον Μίλτο (Τεντόγλου) και τα άλλα παιδιά που αγωνίζονται, να τους χειροκροτήσουμε. Μετά 10 ημέρες ξεκούραση να χαλαρώσουμε και μετά προπόνηση για τον ανοιχτό».