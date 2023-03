Indian Wells: Πρόκριση για Σάκκαρη με ανατροπή- Πρόωρος αποκλεισμός για Τσιτσιπά

Νίκη με ανατροπή σημείωσε η Μαρία Σάκκαρη στον 2ο γύρο του BNP Paribas Open, Indian Wells, ενώ ο Στέφανος Τσιστιπάς αποκλείστηκε πρόωρα από την ίδια διοργάνωση μετά την ήττα του από τον Αυστραλό Τζόρνταν Τόμπσον.

Η Ελληνίδα τενίστρια Μαρία Σάκκαρη σημείωσε την πρώτη της νίκη σε τέσσερις προσπάθειες κόντρα στη Σέλμπι Ρότζερς στον 2ο γύρο του BNP Paribas Open, Indian Wells, φτάνοντας στην επιτυχία με ανατροπή.

Μετά από 2 ώρες και 4 λεπτά, η Ελληνίδα πρωταθλήτρια (Νο 7) και περσινή φιναλίστ έφτασε στη νίκη με 2-6, 6-4, 6-0, σε ένα παιχνίδι, που λόγω βροχής, άργησε 10 περίπου λεπτά να ξεκινήσει, ενώ διεκόπη για ακόμη 1,5 ώρα τη στιγμή που η Ρότζερς είχε πάρει προβάδισμα με 4-1 στο πρώτο σετ.

Στην επανέναρξη της αναμέτρησης η Αμερικανίδα κατάφερε να ολοκληρώσει το εξαιρετικό της ξεκίνημα, παίρνοντας το προβάδισμα με 1-0, εκμεταλλευόμενη ιδανική την πίεση στο σερβίς της Σάκκαρη.

Πίεση που συνεχίστηκε και στο δεύτερο σετ φτάνοντας μάλιστα σε break (2-1), το οποίο όμως η Ελληνίδα τενίστρια πήρε άμεσα πίσω ισοφαρίζοντας σε 2-2.

Going the distance 👟@mariasakkari secures another day in the desert defeating Rogers 2-6, 6-4, 6-0. #TennisParadise pic.twitter.com/iv82emgJ1a — BNP Paribas Open (@BNPPARIBASOPEN) March 11, 2023

Στο 5ο game -το μεγαλύτερο της αναμέτρησης με διάρκεια 13 λεπτά- η Σάκκαρη «έσβησε» 4 break-points.

Στο ένατο game η Σάκκαρη επέστρεψε από τριπλό break-point (0/40) κάνοντας το 5-4, και στη συνέχεια έφτασε σε break, κατακτώντας το σετ και ισοφαρίζοντας σε 1-1.

Κυριαρχία της Σάκκαρη στο τρίτο σετ

Στο τρίτο σετ η Σάκκαρη κυριάρχησε απέναντι στην Αμερικανίδα που είχε πρόβλημα με το δεξί της πόδι, παραχώρησε μόλις 7 πόντους συνολικά στη Ρότζερς και έφτασε στη νίκη-πρόκριση.

Στον 3ο γύρο της διοργάνωσης η Σάκκαρη θα αντιμετωπίσει την Ουκρανή Ανχελίνα Καλίνινα (Νο29), η οποία επίσης δυσκολεύτηκε αρκετά για να ξεπεράσει το εμπόδιο της εκπληκτικής 17χρονης Τσέχας, Λίντα Φρουβίρτοβα με 4-6, 6-4, 7-5.

Η Καλίνινα κέρδισε τη Σάκκαρη στο χορτάρι στη μοναδική προηγούμενη συνάντηση τους, στο Ίστμπουρν πέρσι.

Μαρία Σάκκαρη: «Βάζω τον εαυτό μου σε μπελάδες»

«Αυτό το γήπεδο είναι το αγαπημένο μου, η ατμόσφαιρα, όλα είναι καταπληκτικά», είπε ο Μαρία Σάκκαρη, μετά τη νίκη της.

«Ξέρω ότι βάζω τον εαυτό μου σε μπελάδες μερικές φορές, αλλά έτσι μαθαίνω, πώς να γίνομαι καλύτερη. Το επίπεδό μου δεν είναι καθόλου κοντά στο σημείο που θέλω να είμαι, αλλά είμαι εντάξει με αυτό και θα το δουλέψω κάθε μέρα σε αυτό το τουρνουά και η επιστροφή σε αυτόν τον αγώνα ήταν πολύ σημαντική».

«Ξέρω ότι παίζω το καλύτερο μου τένις όταν είμαι σταθερή από τη βασική γραμμή, όταν κινούμαι εξαιρετικά καλά, όταν το σερβίς μου είναι εκεί και νομίζω ότι αυτό έκανα στο τέλος του δεύτερου σετ και στο τρίτο σετ», είπε η Σάκκαρη.

«Είμαι πολύ χαρούμενη που κατάφερα να αλλάξω τα πράγματα, γιατί είναι μια πολύ σημαντική νίκη για μένα. Υπάρχει μεγάλη πίεση σε αυτό το τουρνουά, αλλά θέλω να μείνω εδώ όσο μπορώ μέχρι το τέλος», πρόσθεσε η Ελληνίδα πρωταθλήτρια.

Πρόωρος αποκλεισμός για τον Στέφανο Τσιτσιπά

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν κατάφερε να ξεπεράσει το εμπόδιο του Αυστραλού Τζόρνταν Τόμπσον, γνωρίζοντας πρόωρο αποκλεισμό με 6-7(0), 6-4, 6-7(5) μετά από 2,5 ώρες στον 2ο γύρο του BNP Paribas Open, Indian Wells.

Ο 28χρονος Αυστραλός, ο οποίος έφτασε στη μόλις δεύτερη νίκη κόντρα σε παίκτη Top-10 στην καριέρα του μετά από εκείνη του 2017 κόντρα στον Μάρεϊ, έβαλε τέλος στις πιθανότητες του Έλληνα πρωταθλητή να ανέβει στο Νο. 1 του κόσμου μετά το Indian Wells και Maimi Open.

🇦🇺 Unbelievable Aussie 🇦🇺@jordanthommmo2 goes down to the wire to upset Tsitsipas 7-6(0), 4-6, 7-6(5)!#TennisParadise pic.twitter.com/YXioeoijNx — BNP Paribas Open (@BNPPARIBASOPEN) March 10, 2023

Πώς εξελίχθηκε ο αγώνας για τον Τσιτσιπά

Στο ξεκίνημα ο Τόμπσον πίεσε το σερβίς του Τσιτσιπά, ο οποίος χρειάστηκε να σβήσει και τις τέσσερις προσπάθειες του Αυστραλού για break οδηγώντας το σετ στο tie-break.

Ο Τσιτσιπάς έσωσε ένα break-point στο 3ο game διατηρώντας το προβάδισμα με 2-1, διπλό break-point στο 9ο (5-4), αλλά κι ακόμα ένα στο 11ο. Στο tie-break τελικά κυριάρχησε o Τόμπσον.

Στο δεύτερο σετ τα πράγματα έγιναν λίγο για τον Τσιτσιπά, ο οποίος ξεκίνησε με break, το πρώτο του στον αγώνα.

Αμέσως όμως ο Τόμπσον έκανε το break-back ισοφαρίζοντας σε 1-1, με τον Τσιτσιπά να βρίσκει νέο break κάνοντας το 2-1 και στη συνέχεια να κάνει δικό του το σετ.

Στο τρίτο σετ, και οι δύο ήταν ιδιαίτερα προσεκτικοί κι έφτασαν και πάλι στο tie-break με τον Τόμπσον να βγαίνει και πάλι νικητής σφραγίζοντας την πρόκριση στην επόμενη φάση.

Ο Αυστραλός στον 2ο γύρο θα αντιμετωπίσει έναν εκ των Μαξίμ Κρεσί (ΗΠΑ) και Αλεχάνδρο Ταβίλο (Χιλή).

Με πληροφορίες από το ΑΠΕ