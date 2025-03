Η Ραντουκάνου «δεν μπορούσε να δει την μπάλα από τα δάκρυα» όταν εντόπισε stalker της στο κοινό

Η Έμμα Ραντουκάνου αποκάλυψε ότι «δεν μπορούσε να δει την μπάλα μέσα από τα δάκρυα» και ότι «με δυσκολία ανέπνεε» αφού εντόπισε έναν εμμονικό θαυμαστή της στο κοινό κατά τη διάρκεια ενός αγώνα πριν από δύο εβδομάδες.

Η Βρετανίδα κρύφτηκε πίσω από την καρέκλα του διαιτητή κατά τη διάρκεια της ήττας της στον δεύτερο γύρω του Dubai Tennis Championship τον Φεβρουάριο.

Ένας άνδρας που «επέδειξε εμμονική συμπεριφορά» απομακρύνθηκε από τις κερκίδες και στη συνέχεια του δόθηκε περιοριστική εντολή από την αστυνομία του Ντουμπάι.

Μιλώντας για πρώτη φορά μετά το περιστατικό, η Ραντουκάνου είπε σε μια μικρή ομάδα δημοσιογράφων: «Τον είδα στο πρώτο σετ του αγώνα και είπα: ''Δεν ξέρω πώς θα τελειώσω''».

«Κυριολεκτικά δεν μπορούσα να δω την μπάλα μέσα από τα δάκρυα. Με το ζόρι μπορούσα να αναπνεύσω. Έλεγα: ''Πρέπει να πάρω μια ανάσα''».

Η Ραντουκάνου έγινε παγκοσμίως γνωστή όταν κέρδισε το US Open ως 18χρονη το 2021.

