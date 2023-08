Η Σιμόν Μπάιλς έσπασε ρεκόρ 90 ετών- Κατέκτησε τον όγδοο τίτλο της στο σύνθετο άλμα

Η Σιμόν Μπάιλς έσπασε ρεκόρ 90 ετών κατακτώντας τον όγδοο τίτλο της στο σύνθετο άλμα στο πρωτάθλημα ενόργανης γυμναστικής των ΗΠΑ.

Η νίκη της Σιμόν Μπάιλς έρχεται λιγότερο από ένα μήνα μετά την επιστροφή της τετράκις Ολυμπιονίκη στους αγώνες, ύστερα από ένα διάλειμμα δύο ετών για να δουλέψει πάνω στην ψυχική της υγεία. Το πρόγραμμα εδάφους της 26χρονης συγκέντρωσε βαθμολογία 15,400, δίνοντάς της συνολική βαθμολογία 118,450, με τη Σάιλις Τζόουνς να βρίσκεται 3,9 βαθμούς πίσω στη δεύτερη θέση.

Η Σιμόν Μπάιλς ξεπέρασε τον Άλφρεντ Γιόχιμ, ο οποίος κατέκτησε τον έβδομο τίτλο του στις ΗΠΑ το 1933. Ήταν η μόνη αθλήτρια που ολοκλήρωσε τις δύο ημέρες των αγώνων στο Σαν Χοσέ με δύο βαθμολογίες από 15 και πάνω, έχοντας μοναδική επιτυχία στο αγώνισμα με 15,700 στο άλμα την Παρασκευή.

Η Σιμόν Μπάιλς έγινε για πρώτη φορά πρωταθλήτρια των ΗΠΑ στο σύνθετο άλμα το 2013 και ισοφάρισε το ρεκόρ του Γιόχιμ το 2021. Αργότερα την ίδια χρονιά έκανε ένα διάλειμμα από την ενόργανη γυμναστική, αφού εγκατέλειψε τους πέντε από τους έξι τελικούς της στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο. Στη συνέχεια εξήγησε ότι αντιμετώπιζε ένα φαινόμενο που ονομάζεται «στριφογυρίσματα» ('the twisties' ) και πρόκειται για να είδος πνευματικού μπλοκαρίσματος όπου οι αθλητές της γυμναστικής μπορεί να χάσουν την αίσθηση του χώρου στον αέρα.

