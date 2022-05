Η Έμα Στόουν και ο Γιώργος Λάνθιμος στο ΣΕΦ- Στο ματς του Ολυμπιακού κόντρα στη Μονακό

Στις κερκίδες του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας βρέθηκαν το βράδυ της Τετάρτης η Έμα Στόουν και ο Γιώργος Λάνθιμος.

Η ηθοποιός και ο σκηνοθέτης παρακολούθησαν μαζί την πέμπτη αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Μονακό, για τα πλέι οφ της Euroleague. Οι «ερυθρόλευκοι» νίκησαν 94-88 και προκρίθηκαν στο φάιναλ φορ της διοργάνωσης, για 11η φορά στην ιστορία τους.

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός βρίσκεται στην Αθήνα αυτές τις ημέρες για την επίσημη πρεμιέρα της νέας ταινίας του Λάνθιμου, «Βληχή», στην Εθνική Λυρική Σκηνή.

Η Έμα Στόουν, που ήταν υποψήφια για Όσκαρ β’γυναικείου ρόλου για την ερμηνεία της στο «The Favorite», ανανέωσε τη συνεργασία της με τον σκηνοθέτη με τη μεσαίου μήκους ταινία «Βληχή», ενώ θα πρωταγωνιστήσει και στην επόμενη μεγάλου μήκους του Λάνθιμου, «Poor Things».

Η πρεμιέρα θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, ενώ η Στόουν ήρθε στην Ελλάδα μετά την παρουσία της στο Met Gala, όπου επέλεξε να εμφανιστεί με το φόρεμα Louis Vuitton που είχε φορέσει στον γάμο της.

Όσο για το ματς στο ΣΕΦ, οι κερκίδες είχαν και «άρωμα» ΝΒΑ, καθώς τον αγώνα παρακολούθησε και ο Κέβιν Ντουράντ, που είχε δώσει το παρών και στον τέταρτο αγώνα στο Μονακό.

