Η Άρσεναλ σκέφτεται επέκταση του Emirates Stadium στους 70.000 θεατές

Η Άρσεναλ σχεδιάζει πιθανή αναβάθμιση του Emirates Stadium για αύξηση χωρητικότητας και έσοδα, με νέες συμφωνίες συμβολαίων για βασικούς παίκτες και σημαντικές αλλαγές στη διοίκηση του συλλόγου

LifO Newsroom
LifO Newsroom
φωτ.: Unsplash
Η Άρσεναλ βρίσκεται σε φάση εξερεύνησης για την πιθανή επέκταση του Emirates Stadium, με στόχο να επαναφέρει το στάδιο στην κορυφή ως το μεγαλύτερο γήπεδο συλλόγου στο Λονδίνο. Το Emirates διαθέτει αυτή τη στιγμή χωρητικότητα 60.700 θεατών, πίσω από τα γήπεδα των Τότεναμ και Γουέστ Χαμ, αλλά η επιθυμία του συλλόγου είναι να αυξηθεί στους 70.000, γεγονός που θα ενισχύσει σημαντικά τα έσοδα από τις ημέρες αγώνων, δεδομένου ότι πάνω από 100.000 οπαδοί βρίσκονται στη λίστα αναμονής για διαρκείας.

Η ομάδα εργασίας που δημιουργήθηκε πέρυσι συνεχίζει να εξετάζει τη δυνατότητα ανακαίνισης, με επιλογές που περιλαμβάνουν αλλαγές στην κλίση των κερκίδων για προσθήκη χιλιάδων θέσεων ή μια μικρότερη αναβάθμιση που θα προκαλέσει λιγότερη αναστάτωση. Παράλληλα, δεν έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο προσωρινής μετακόμισης στο Wembley, όπως συνέβη και στο παρελθόν σε αγώνες Champions League μεταξύ 1998 και 2000.

Η διοίκηση του συλλόγου, υπό τους συν-προέδρους Stan και Josh Kroenke, προχωρά σε σημαντικές αλλαγές. Ο διευθυντής διαχείρισης Richard Garlick αναβαθμίστηκε σε CEO, ενώ νέοι μη εκτελεστικοί διευθυντές, όπως ο Otto Maly – ειδικός στην ανάπτυξη εμπορικών ακινήτων και εμπειρογνώμονας στην κατασκευή σταδίων όπως το SoFi Stadium των Los Angeles Rams – εντάχθηκαν στο διοικητικό συμβούλιο.

Άρσεναλ: Επενδύσεις και ανανεώσεις συμβολαίων για το μέλλον

Η KSE είναι έτοιμη να δεσμεύσει περισσότερα κεφάλαια για την αναβάθμιση του Emirates Stadium, μετά την επένδυση άνω των 250 εκατ. λιρών στο καλοκαιρινό μεταγραφικό παράθυρο. Παράλληλα, βασικοί παίκτες της ομάδας υπέγραψαν βελτιωμένα συμβόλαια. Ο τερματοφύλακας David Raya, που κέρδισε το Golden Glove δύο συνεχόμενες σεζόν, ανανέωσε με αυξημένο μισθό από τις 100.000 λίρες την εβδομάδα. Ο Leandro Trossard υπέγραψε νέο συμβόλαιο έως το 2027, ενώ οι Jurriën Timber και Bukayo Saka βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις για επέκταση των συμβολαίων τους.

Η αναβάθμιση του γηπέδου και οι βελτιώσεις στις συμβάσεις παικτών δείχνουν την επιθυμία της Άρσεναλ να ενισχύσει τη θέση της στο Λονδίνο και να προσελκύσει ακόμα περισσότερους φιλάθλους, τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδου.

Η πιθανή επέκταση του Emirates Stadium συνδέεται άμεσα με τη στρατηγική ανάπτυξης του συλλόγου και την ενίσχυση των οικονομικών πόρων του. Ο στόχος για 70.000 θέσεις δεν αφορά μόνο τη χωρητικότητα, αλλά και τη συμβολική επιστροφή στην κορυφή της λονδρέζικης ποδοσφαιρικής σκηνής.

LIFO NEWSROOM
 
 