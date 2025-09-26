Πέθανε ποδοσφαιριστής μετά από τραυματισμό κατά τη διάρκεια αγώνα

Ο ποδοσφαιριστής Billy Vigar, πρώην επιθετικός της Τσίτσεστερ Σίτι και της ακαδημίας της Άρσεναλ, πέθανε μετά από «σοβαρή εγκεφαλική κάκωση».

Ο Vigar, 21 ετών, γεννημένος στο Γουόρθινγκ, τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια αγώνα το Σάββατο στην Πρέμιερ Ντιβίζιον της Ίσθμιας Λίγκας.

Εκτιμάται ότι ο τραυματισμός προκλήθηκε όταν έπεσε σε τσιμεντένιο τοίχο αλλά ο σύλλογος δεν το έχει επιβεβαιώσει.

Η οικογένεια του Vigar δήλωσε χθες, Πέμπτη (25/9), ότι ήταν «συντετριμμένη που αυτό συνέβη ενώ έκανε το άθλημα που αγαπούσε».

«Αφού υπέστη μια σημαντική εγκεφαλική κάκωση το περασμένο Σάββατο, ο Billy ήταν σε τεχνητό κώμα», δήλωσε η οικογένεια, επισημαίνοντας πως η ανταπόκριση και οι αντιδράσεις του κόσμου μετά την ανακοίνωση της δυσάρεστης είδησης «δείχνουν πόσο αγαπητός και σεβαστός ήταν ο Billy μέσα στο άθλημα».

«Την Τρίτη, χρειάστηκε μια επέμβαση για να βελτιωθούν οι πιθανότητες ανάρρωσής του. Αν και αυτό βοήθησε, ο τραυματισμός αποδείχθηκε πολύ βαρύς για αυτόν και απεβίωσε το πρωί της Πέμπτης» συμπλήρωσε η οικογένεια του ποδοσφαιριστή.

It is with great sadness that Chichester City Football Club has to confirm the passing of Billy Vigar. Below is a statement from his family.



We request that his family's privacy is respected at this most difficult time. 🤍🖤 pic.twitter.com/Pl49bHcnBg — Chichester City FC (@ChiCityFC) September 25, 2025

Billy Vigar: Ποιος ήταν ο νεαρός ποδοσφαιριστής

Ο Vigar ήταν απόφοιτος της ακαδημίας της Άρσεναλ, φεύγοντας από τον σύλλογο το 2024. Έπαιξε επίσης, σε Ντέρμπι Κάουντι, Ίστμπορν Μπόροου και Χέιστινγκς Γιουνάιτεντ.

Η Άρσεναλ, σε δήλωσή της, ανέφερε ότι όλοι στον σύλλογο «λυπήθηκαν βαθιά» για τον θάνατό του. «Ο Billy εντάχθηκε στην ακαδημία μας ως μαθητής σε ηλικία 14 ετών, αφού τον εντοπίσαμε στην ομάδα της πόλης του, Χόουβ Ρίβερβεϊλ, και διέπρεψε ως επιθετικός στο Χέιλ Εντ, σκοράροντας 17 γκολ στην πρώτη του σεζόν», ανέφερε ο σύλλογος.

«Το 2020, οι εμφανίσεις του του έδωσαν μια υποτροφία και εντάχθηκε σε εμάς με πλήρη απασχόληση για τη σεζόν 2020-21» συνέχισε ο σύλλογος, προσθέτοντας: «Γρήγορος, δυνατός και με έντονη αποφασιστικότητα, η πρώτη του σεζόν ως φοιτητής σημαδεύτηκε από έναν σοβαρό τραυματισμό στον οπίσθιο μηριαίο, αλλά ξαναβρήκε ρυθμό στη δεύτερη, σκοράροντας τέσσερα γκολ σε 18 συμμετοχές με την ομάδα κάτω των 18 ετών και υπέγραψε επαγγελματικά συμβόλαια με τον σύλλογο στο τέλος της σεζόν 2021-22».

Everyone at Arsenal is devastated by the shocking news that former academy graduate Billy Vigar has passed away.



All our thoughts are with his family and loved ones at this time.



Rest in peace, Billy ❤️ — Arsenal (@Arsenal) September 25, 2025

Και πρόσθεσε: «Ο Billy συνέχισε να αγωνίζεται για εμάς στο PL2 και στο EFL Trophy και αποδείχθηκε ένα σημαντικό πλεονέκτημα στις θέσεις της επίθεσης, ακόμη και στην άμυνα. Η ευελιξία του κατέδειξε τη δέσμευσή του στο προπονητικό επιτελείο και την ομάδα του».

«Εκτός από το σημαντικό του ταλέντο, ο Μπίλι θα μείνει πάντα στη μνήμη μας για την αγάπη του για το παιχνίδι και την υπερηφάνειά του για την ποδοσφαιρική μας ομάδα. Κάποτε χαρακτήρισε την ημέρα που τον εντοπίσαμε ως την πιο σημαντική της ζωής του. Είχε έναν χαρακτήρα αγαπητό τόσο από συμπαίκτες όσο και από προπονητές. Τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια Vigar και τους πολλούς φίλους του σε αυτή την εξαιρετικά δύσκολη στιγμή».

Ο αγγλικός επαγγελματικός ποδοσφαιρικός σύλλογος, Ντέρμπι Κάουντι, δήλωσε: «Όλοι στην Ντέρμπι Κάουντι είμαστε βαθιά λυπημένοι από τον θάνατο του Billy που πέρασε το δεύτερο μισό της σεζόν 2022-23 με την ακαδημία δανεικός από την Άρσεναλ, κάνοντας αρκετές εμφανίσεις για την ομάδα κάτω των 21 ετών. Οι σκέψεις όλων στον σύλλογο είναι με την οικογένεια και τους φίλους του σε αυτή την απίστευτα δύσκολη στιγμή».

Ένας εκπρόσωπος της Χέιστινγκς ανέφερε: «Όλοι μας στην Χέιστινγκς Γιουνάιτεντ είμαστε συντετριμμένοι που μάθαμε για τον θάνατο του Billy. Θα θυμόμαστε πάντα με αγάπη τον χρόνο του Billy στην Χέιστινγκς Γιουνάιτεντ. Οι σκέψεις μας είναι με την οικογένεια και τους φίλους του αυτή τη στιγμή».

Ο Vigar πραγματοποίησε 32 εμφανίσεις για την Ίστμπορν ως δανεικός από την Άρσεναλ κατά τη διάρκεια της σεζόν 2023-24.

Η Ίστμπορν τόνισε: «Τόσο το ποδοσφαιρικό όσο και το μη ποδοσφαιρικό προσωπικό των συλλόγων είναι σοκαρισμένο και βαθιά λυπημένο από την είδηση ​​και οι σκέψεις μας είναι με την οικογένεια του Billyσε αυτή την τρομερή στιγμή».

Με πληροφορίες από BBC