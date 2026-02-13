Χειμερινοί Ολυμπιακοί: Τελείωσαν σε τρεις ημέρες τα δωρεάν προφυλακτικά στο Ολυμπιακό χωριό

Τα δωρεάν προφυλακτικά που διατίθενται στους αθλητές στο Ολυμπιακό χωριό των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων εξαντλήθηκαν μέσα σε μόλις τρεις ημέρες, σύμφωνα με δημοσίευμα της ιταλικής La Stampa.

Ανώνυμος αθλητής δήλωσε στην εφημερίδα ότι «τα αποθέματα τελείωσαν σε μόλις τρεις ημέρες» και ότι έχει δοθεί υπόσχεση για νέα παρτίδα, χωρίς ωστόσο να είναι σαφές πότε θα φτάσει. Το δημοσίευμα αποδίδει το πρόβλημα στην ποσότητα που προμηθεύτηκαν οι διοργανωτές, υποστηρίζοντας ότι δεν υπήρξε ιδιαίτερη «γενναιοδωρία» στον αρχικό αριθμό.

Η La Stampa συγκρίνει την εικόνα με τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι, όπου είχαν μοιραστεί 300.000 προφυλακτικά, με τον υπολογισμό να αντιστοιχεί σε περίπου δύο την ημέρα ανά αθλητή. Για τους Χειμερινούς Αγώνες, αντίθετα, το δημοσίευμα αναφέρει ότι ο αριθμός ήταν σημαντικά χαμηλότερος και δεν έφτανε ούτε τις 10.000.

Στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς συμμετέχουν λίγο κάτω από 3.000 αθλητές, έναντι περίπου 10.500 στους Αγώνες του Παρισιού πριν από δύο χρόνια, κάτι που μειώνει προφανώς και τις συνολικές ανάγκες. Ωστόσο, η συζήτηση πήρε διαστάσεις λόγω της ταχύτητας με την οποία εξαντλήθηκαν τα διαθέσιμα.

Την περασμένη εβδομάδα, ο περιφερειάρχης Λομβαρδίας, Ατίλιο Φοντάνα, είχε παρέμβει δημόσια, λέγοντας ότι το θέμα δεν θα έπρεπε να προκαλεί αμηχανία. Σε ανάρτησή του σημείωσε ότι η διάθεση δωρεάν προφυλακτικών στο Ολυμπιακό χωριό αποτελεί πάγια πρακτική και ξεκίνησε στους Αγώνες της Σεούλ το 1988, με στόχο την ενημέρωση για την πρόληψη των σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων.

Ο ίδιος αναπαρήγαγε και ανάρτηση της Ισπανίδας αθλήτριας του καλλιτεχνικού πατινάζ, Ολίβια Σμαρτ, η οποία έδειξε προφυλακτικά με το κίτρινο λογότυπο της Περιφέρειας Λομβαρδίας. Το σχετικό βίντεο έγινε viral, με την ίδια να λέει ότι «τα βρήκε» και ότι «έχουν ό,τι χρειάζεσαι».

Στο μεταξύ, το Ολυμπιακό χωριό προσφέρει και άλλες δραστηριότητες για τους αθλητές, όπως μεγάλο γυμναστήριο, επιτραπέζια παιχνίδια και ακόμη και πιάνο. Υπάρχουν επίσης μηχανήματα με δωρεάν ροφήματα, με αναφορές σε Coca-Cola και smoothies.

Με πληροφορίες από Guardian

