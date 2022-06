Γιάννης Αντετοκούνμπο: Το T-shirt κατά των διακρίσεων που έκλεψε την παράσταση - «Καμία ανοχή στο ρατσισμό»

Στη Λυών βρέθηκε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο που μαζί με τα αδέρφια του, Θανάση και Άλεξ, παρακολούθησαν στο γήπεδο την αναμέτρηση της Βιλερμπάν με τη Ντιζόν για τα γαλλικά πλέι οφ.

Η παρουσία τους εκεί μόνο τυχαία δεν ήταν, αφού στην ομάδα της Βιλερμπάν αγωνίζεται ο αδερφός τους, Κώστας, τον οποίο και πήγαν να καμαρώσουν.

Look who has arrived in Lyon!@Giannis_An34 together with his youngest brother @alex_ante34 and his agent @GPanouOCT attending the game of @LDLCASVEL where @Kostas_ante13 playspic.twitter.com/HRv1DhTyQi