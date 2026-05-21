Final 4 EuroLeague 2026 - Ολυμπιακός: Πώς θα μπουν οι φίλαθλοί του στο ΟΑΚΑ

Τη Φενέρμπαχτσε αντιμετωπίζει αύριο στις 18:00 ο Ολυμπιακός, στο περιθώριο του α' ημιτελικού του Final Four της EuroLeague του 2026, που φέτος διοργανώνεται στην Αθήνα και στο κλειστό του ΟΑΚΑ.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, στο ΟΑΚΑ αναμένονται περίπου 9.000 φίλαθλοι του Ολυμπιακού, με τα μέτρα ασφαλείας να είναι «δρακόντεια». Η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ, νωρίτερα σήμερα, εξέδωσε ανακοίνωση για την ασφαλή προσέλευση των οπαδών.

Final 4 EuroLeague 2026 - Ολυμπιακός: Η ανακοίνωση για τους φιλάθλους

«Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ενημερώνει τους φιλάθλους της ομάδας που θα βρεθούν στο Final Four της EuroLeague στην Αθήνα και στον ημιτελικό με τη Φενέρμπαχτσε (22/05, 18:00), πως θα πρέπει να ακολουθήσουν πιστά τις παρακάτω οδηγίες για την ασφαλή και ομαλή πρόσβασή τους στο "Telekom Center Athens".

Οδηγίες πρόσβασης φιλάθλων Ολυμπιακού στο Telekom Center Athens

Έλεγχος εισιτηρίων και ταυτοποίηση

Η είσοδος επιτρέπεται αποκλειστικά σε φιλάθλους που διαθέτουν έγκυρο εισιτήριο αγώνα. Είναι υποχρεωτική η επίδειξη πρωτότυπης αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου για την επιβεβαίωση των στοιχείων. Το όνομα στο έγγραφο ταυτοποίησης πρέπει να ταυτίζεται με το όνομα που αναγράφεται στο εισιτήριο.

Σημεία ελέγχου ασφαλείας

Θα πραγματοποιούνται διαδοχικοί και αυστηροί έλεγχοι εισιτηρίων, ταυτοποίηση στοιχείων και σωματικοί έλεγχοι από την Αστυνομία και το προσωπικό ασφαλείας σε όλες τις περιμετρικές ζώνες ασφαλείας.

Απαγόρευση επανεισόδου

Μετά την είσοδο στο γήπεδο, η έξοδος και η εκ νέου είσοδος στο Ολυμπιακό Συγκρότημα απαγορεύονται αυστηρά. Στους χώρους των θυρών θα λειτουργούν κανονικά κυλικεία και τουαλέτες.

Σημείο συγκέντρωσης φιλάθλων Ολυμπιακού

Σημείο συγκέντρωσης: Σταθμός ΗΣΑΠ «Φάληρο»

Ώρα ανοίγματος σημείου συγκέντρωσης: 13:00

Ώρα αναχώρησης συρμών: 15:00

Οργανωμένη μετακίνηση

Η μεταφορά από το προκαθορισμένο σημείο συγκέντρωσης προς το ΟΑΚΑ θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά μέσω διαχωρισμένων διαδρομών και υπό αυστηρή αστυνομική συνοδεία.

Πρόσβαση οχημάτων

Η είσοδος οχημάτων στην Περίμετρο C του ΟΑΚΑ απαγορεύεται αυστηρά χωρίς επίσημη διαπίστευση EuroLeague με QR Code.

Πρόσβαση σε χώρους στάθμευσης

Parking 5: Πρόσβαση αποκλειστικά μέσω της Πύλης A / C8

Parking 6: Πρόσβαση αποκλειστικά μέσω της Πύλης D / C11

Parking 9: Πρόσβαση αποκλειστικά μέσω της Εισόδου C1

Σημαντική ενημέρωση

Για την αποφυγή συνωστισμού και την ασφαλή πρόσβαση όλων των φιλάθλων, παρακαλείστε να προσέλθετε έγκαιρα στο προκαθορισμένο σημείο συγκέντρωσης και να έχετε μαζί σας όλα τα απαραίτητα έγγραφα ταυτοποίησης.

Final 4 EuroLeague 2026: Τα μέτρα ασφαλείας της ΕΛΑΣ

Ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Αττικής, υποστράτηγος Αθανάσιος Κάμπρας, παρουσίασε αναλυτικά το επιχειρησιακό σχέδιο της ΕΛ.ΑΣ., το οποίο περιλαμβάνει αυξημένη ανάπτυξη περίπου 4 χιλιάδων αστυνομικών, σε όλους τους χώρους ενδιαφέροντος, στις αθλητικές εγκαταστάσεις, στα σημεία συγκέντρωσης των φιλάθλων, σε σταθμούς Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, καθώς και σε βασικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου ΑττικήςΠαράλληλα, όπως είπε για τις ανάγκες της διοργάνωσης θα αξιοποιηθούν τεχνικά μέσα επιτήρησης και ελέγχου, ενώ θα υπάρχει συνεχής επιτήρηση της περιμέτρου των εγκαταστάσεων και διαρκής επιχειρησιακή εικόνα από τα σημεία συγκέντρωσης και μετακίνησης των φιλάθλων.

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τον κ. Κάμπρα, καθ' όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης θα λειτουργεί στο Ο.Α.Κ.Α. ενιαίο Κέντρο Επιχειρήσεων, υπό τον γενικό συντονισμό του Σ.Ε.Κ., με τη συμμετοχή συνδέσμων από όλους τους συναρμόδιους φορείς και υπηρεσίες. Στόχος είναι η διαρκής επιχειρησιακή παρακολούθηση, η άμεση ανταλλαγή πληροφοριών, η ταχεία και αποτελεσματική διαχείριση οποιουδήποτε περιστατικού.

Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί από την ΕΛΑΣ στον πλήρη διαχωρισμό των φιλάθλων ανά ομάδα. Για τον σκοπό αυτό, οι οργανωμένες μετακινήσεις θα πραγματοποιούνται αποκλειστικά μέσω προκαθορισμένων σημείων συγκέντρωσης και συγκεκριμένων διαδρομών, υπό αυστηρή αστυνομική συνοδεία.

Final 4 EuroLeague 2026: Πώς θα γίνει η πρόσβαση στο ΟΑΚΑ

Ειδικότερα, οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού θα συγκεντρώνονται στον σταθμό ΗΣΑΠ «Φάληρο», οι φίλαθλοι της Fenerbahçe στον σταθμό «Θησείο», ενώ οι φίλαθλοι της Real Madrid και της Valencia στο Παναθηναϊκό Στάδιο. Από τα σημεία αυτά θα πραγματοποιείται οργανωμένη, ελεγχόμενη και διαχωρισμένη μεταφορά προς το Ο.Α.Κ.Α.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στην αυστηρή τήρηση των προκαθορισμένων ωρών προσέλευσης και αναχώρησης των οργανωμένων φιλάθλων από τα σημεία συγκέντρωσης, καθώς ο επιχειρησιακός σχεδιασμός της Αστυνομίας βασίζεται στον πλήρη διαχωρισμό των ροών μετακίνησης ανά ομάδα και στην αποφυγή συγχρωτισμού ή ανεπιθύμητων συναντήσεων μεταξύ διαφορετικών ομάδων φιλάθλων.

Οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού θα πρέπει να προσέρχονται στον σταθμό ΗΣΑΠ «Φάληρο» από τις 13:00, με προγραμματισμένη αναχώρηση των συρμών στις 15:00. Αντίστοιχα, οι φίλαθλοι της Fenerbahçe θα πρέπει να βρίσκονται στο σημείο συγκέντρωσης στον σταθμό «Θησείο» από τις 12:00, με αναχώρηση των συρμών περίπου στις 14:00. Σύμφωνα με τον κ. Καμπρα έχουν προβλεφθεί ειδικά δρομολόγια συρμών για την μεταφορά των φιλάθλων στο ΟΑΚΑ τα οποία για λόγους ασφαλείας δεν θα κάνουν στάσεις σε άλλους σταθμούς.

Όπως επισήμανε ο κ. Κάμπρας, με απόφαση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών, ισχύει ήδη από τις 6 το πρωί σήμερα (21 Μαΐου) μέχρι και τις 6 το πρωί της 25ης Μαΐου απαγόρευση πραγματοποίησης ενδεχόμενων δημόσιων υπαίθριων συναθροίσεων και μηχανοκίνητων πορειών στο κέντρο της Αθήνας, και συγκεκριμένα στην περιοχή που περικλείεται από τις οδούς Ριζάρη - Πλουτάρχου - Υψηλάντου - Μονής Πετράκη - Ραβινέ - Βλαδίμηρου Μπένση - Παπαδιαμαντοπούλου - Αλκμάνος - Ίωνος Δραγούμη - Λ. Βασιλέως Αλεξάνδρου - Αντήνορος - Ριζάρη. Η σχετική απόφαση υπάρχει αναρτημένη τόσο στο Διαύγεια όσο και στον ιστότοπο της Ελληνικής Αστυνομίας.

Σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στο Ο.Α.Κ.Α., όπως ανακοινώθηκε στη συνέντευξη Τύπου, οι φίλαθλοι θα πρέπει να προσέρχονται έγκαιρα και να φέρουν υποχρεωτικά τα απαραίτητα έγγραφα ταυτοποίησης, καθώς και το ισχύον εισιτήριό τους. Οι πύλες θα ανοίξουν εγκαίρως, ενώ θα λειτουργήσουν διακριτές ροές εισόδου για φιλάθλους, VIP, αποστολές, εκπροσώπους των ΜΜΕ και ΑμεΑ, με στόχο την αποφυγή συνωστισμού και την ασφαλή, ταχεία και ομαλή είσοδο όλων των κατηγοριών εισερχομένων.

Στο Ο.Α.Κ.Α. θα λειτουργήσουν τρεις διακριτές περιμετρικές ζώνες ασφαλείας. Οι έλεγχοι θα είναι πολυεπίπεδοι, συνεχείς και αυστηροί και θα περιλαμβάνουν έλεγχο εισιτηρίων, ταυτοποίηση στοιχείων, ηλεκτρονική διασταύρωση δεδομένων, σωματικούς ελέγχους, καθώς και ελέγχους αντικειμένων, αποσκευών και λοιπών προσωπικών ειδών.

Η επίδειξη πρωτότυπου δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου είναι υποχρεωτική. Τα στοιχεία του εγγράφου ταυτοποίησης θα πρέπει να ταυτίζονται πλήρως με τα στοιχεία που αναγράφονται στο εισιτήριο. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αναντιστοιχίας, δεν θα επιτρέπεται η είσοδος και το άτομο θα απομακρύνεται άμεσα από την εγκατάσταση.

Μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων, οι φίλαθλοι θα λαμβάνουν ειδικό βραχιόλι ασφαλείας. Παράλληλα, εντός των ζωνών ασφαλείας θα πραγματοποιούνται συνεχείς δειγματοληπτικοί επανέλεγχοι.

Οποιοδήποτε άτομο εντοπιστεί χωρίς έγκυρο εισιτήριο, επίσημη διαπίστευση ή την προβλεπόμενη σήμανση ασφαλείας θα απομακρύνεται άμεσα από τις αστυνομικές δυνάμεις.

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι επίσης ότι θα εφαρμοστεί πολιτική μη επανεισόδου. Συγκεκριμένα, μετά την έξοδο από τις ελεγχόμενες ζώνες της εγκατάστασης, δεν θα επιτρέπεται εκ νέου είσοδος.

Από την ΕΛΑΣ υπογραμμίζεται ότι κανένα άτομο χωρίς έγκυρο εισιτήριο ή επίσημη διαπίστευση δεν θα εισέρχεται ούτε θα παραμένει στις ελεγχόμενες ζώνες της εγκατάστασης. Αντίστοιχα, κανένα όχημα χωρίς την προβλεπόμενη διαπίστευση QR Code της EuroLeague δεν θα μπορεί να προσεγγίζει την Περίμετρο Γ του Ο.Α.Κ.Α. Οι σχετικοί έλεγχοι θα είναι καθολικοί και δεν θα υπάρξουν εξαιρέσεις.

Επίσης, να προστεθεί ότι για την ημέρα του τελικού (Κυριακή, 24 Μαΐου) τα σημεία συγκέντρωσης των φιλάθλων ενδέχεται να επικαιροποιηθούν ανάλογα με τα αποτελέσματα των ημιτελικών. Στην περίπτωση αυτή θα πραγματοποιηθεί σχετική ενημέρωση με νεότερη ανακοίνωσή από την ΕΛΑΣ.

Παράλληλα, έχει προβλεφθεί ειδικός σχεδιασμός για τη Fan Zone στο Ζάππειο, η οποία θα λειτουργήσει στις 21 και 22 Μαΐου από τις 11 το πρωί έως τις 11 το βράδυ και την ημέρα του τελικού, στις 24 Μαΐου, από τις 11 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

Η πρόσβαση στη Fan Zone θα πραγματοποιείται μέσω συστήματος προκράτησης, ενώ η ανώτατη πληρότητα έχει οριστεί στα 1.500 άτομα ανά χρονική στιγμή. Για τον λόγο αυτό, θα υπάρχει έλεγχος πληρότητας σε πραγματικό χρόνο, αστυνομική παρουσία στον χώρο και, εφόσον απαιτηθεί, εφαρμογή σχεδίου αποσυμφόρησης προς ασφαλείς κατευθύνσεις, προκειμένου να αποφευχθούν φαινόμενα συνωστισμού ή ανεξέλεγκτης συγκέντρωσης ατόμων.

