FIFA: Οι Αφγανές ποδοσφαιρίστριες επιστρέφουν στις διεθνείς διοργανώσεις

Οι Αφγανές ποδοσφαιρίστριες επιστρέφουν στις διεθνείς διοργανώσεις, σύμφωνα με τη FIFA.

Οι γυναίκες του Αφγανιστάν θα γίνουν «σύμβολο ανθεκτικότητας», σύμφωνα με την πρώην αρχηγό της εθνικής ομάδας, Χαλίντα Ποπαλ, μετά την απόφαση της FIFA να επιτρέψει την επιστροφή τους σε διεθνείς διοργανώσεις.

Το Αφγανιστάν δεν έχει αγωνιστεί σε επίσημο διεθνές παιχνίδι, από τον Δεκέμβριο του 2018.

Η επιστροφή των Ταλιμπάν στην εξουσία το 2021 επέβαλε αυστηρούς περιορισμούς στα δικαιώματα των γυναικών, συμπεριλαμβανομένης της απαγόρευσης του γυναικείου αθλητισμού, με αποτέλεσμα πολλές παίκτριες να φύγουν στο εξωτερικό ζητώντας άσυλο.

Η FIFA άλλαξε τους κανονισμούς της, επιτρέποντας υπό «εξαιρετικές συνθήκες» την αναγνώριση εθνικών ομάδων ακόμη και αν δεν αναγνωρίζονται πλήρως από την ομοσπονδία τους, ώστε οι αθλήτριες να μην αποκλείονται από το διεθνές ποδόσφαιρο λόγω καταστάσεων που δεν ελέγχουν.

Έτσι, οι Αφγανές ποδοσφαιρίστριες θα μπορούν πλέον να εκπροσωπούν επίσημα τη χώρα τους.

Επιστροφή των Αφγανών γυναικών στον αθλητισμό

Η Χαλίλντα Ποπαλ δήλωσε ότι η ομάδα ήταν πάντα «ακτιβιστική», αλλά τώρα θα έχει την ευκαιρία, με τη στήριξη της FIFA, να αναπτύξει και το αγωνιστικό της επίπεδο και να βοηθήσει νέα ταλέντα της διασποράς.

Τόνισε επίσης ότι οι γυναίκες μέσα στο Αφγανιστάν παραμένουν αποκλεισμένες, αλλά η ομάδα μπορεί να λειτουργεί ως «φωνή ελπίδας» για αυτές.

Η FIFA έχει ήδη δημιουργήσει την ομάδα Afghan Women United ως πειραματικό πρόγραμμα για πρόσφυγες αθλήτριες, ενώ περισσότερες από 80 Αφγανές ποδοσφαιρίστριες ζουν σήμερα σε χώρες όπως η Αυστραλία, οι ΗΠΑ και ευρωπαϊκές χώρες.

Η ομάδα αναμένεται να επιστρέψει σε δράση τον Ιούνιο, αν και δεν θα συμμετάσχει στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2027, αλλά θα μπορεί να διεκδικήσει πρόκριση για τους Ολυμπιακούς του 2028.

Με πληροφορίες από BBC