Η Βούλα Παπαχρήστου προκρίθηκε με ευκολία στον τελικό του τριπλούν στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κλειστού στίβου, στο Τορούν.





Στον προκριματικό η Παπαχρήστου χρειάστηκε μόνο ένα άλμα, στο οποίο προσγειώθηκε στα 14,39 μ., προκειμένου να εξασφαλίσει το «εισιτήριο» για τον αυριανό τελικό, όπου είναι το φαβορί για το χρυσό μετάλλιο, με βάση τις φετινές επιδόσεις.

🇵🇹 Mamona

🇬🇷 Papahristou

🇪🇸 Peleteiro



The three big names qualified for the women's triple jump final in #Torun2021. pic.twitter.com/qAEX0Xpd2o