EuroLeague Final Four: Μονακό – Φενέρμπαχτσε 51-59 (Δ' Περίοδος)

Σε εξέλιξη βρίσκεται ο μεγάλος τελικός του Final Four της EuroLeague στην Etihad Arena του Άμπου Ντάμπι, ανάμεσα στη Μονακό του Βασίλη Σπανούλη και τη Φενέρμπαχτσε του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους.

Το πρώτο δεκάλεπτο της αναμέτρησης ολοκληρώθηκε με τη Μονακό να προηγείται 18-16, σε ένα ματς γεμάτο ένταση, σκληρές άμυνες, αλλά και στιγμές υψηλής ποιότητας.

Η ομάδα του Σπανούλη μπήκε με αποφασιστικότητα στο παρκέ, παίρνοντας από νωρίς το προβάδισμα. Ο Μάικ Τζέιμς σημείωσε τους πρώτους του πόντους για το 5-2 στο 3’, ενώ λίγο αργότερα ευστόχησε σε διαδοχικά τρίποντα για το 11-4 και το 16-8, με τη Μονακό να φτάνει στο +8 στο μέσο της περιόδου.

Ο Τζέιμς έκλεισε το πρώτο πεντάλεπτο με 5 πόντους και 4 ριμπάουντ, ενώ εξαιρετική ήταν και η παρουσία του Άλφα Ντιάλο, επίσης με 5 πόντους. Η Μονακό μέτρησε στο πρώτο δεκάλεπτο 4/9 δίποντα και 4/5 τρίποντα, με 8 ριμπάουντ και 2 κλεψίματα, αν και υπέπεσε σε 4 λάθη.

That boy smooth 🧈 Diallo enjoying himself tonight! #MotorolaMagicMoments I @Moto I @Motorola_Saudi pic.twitter.com/cppt8UJvFw

Η Φενέρμπαχτσε προσπάθησε να απαντήσει με ενέργεια στη ρακέτα και παρουσία του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, ο οποίος πέτυχε 6 πόντους, βοηθώντας την τουρκική ομάδα να μείνει κοντά στο σκορ. Ωστόσο, ο Ντάνιελ Τάις χρεώθηκε νωρίς με δεύτερο φάουλ μόλις στα 7 λεπτά αγώνα, περιορίζοντας τις επιλογές του Γιασικεβίτσιους στη θέση «5».

Η ένταση κορυφώθηκε προς το φινάλε του δεκαλέπτου, όταν σημειώθηκε λεκτική αντιπαράθεση ανάμεσα στον Μπιμπέροβιτς και τον Ματ Στράζελ, με αποτέλεσμα από μία τεχνική ποινή για κάθε πλευρά. Λίγο αργότερα, τεχνική ποινή δόθηκε και στον Έλι Οκόμπο, στα 2’28’’ πριν τη λήξη της περιόδου, προσθέτοντας πίεση στον πάγκο της Μονακό.

Η Φενέρ, που τελείωσε το δεκάλεπτο με 4/10 δίποντα, 1/4 τρίποντα και 7/9 βολές, ισοφάρισε το ριμπάουντ (8) και είχε 4 ασίστ, 3 κλεψίματα και μόλις 3 λάθη.

What you need in a Championship Game... @NIGEL_HAYES HUSTLE 😤 pic.twitter.com/tqYGTBR5LU