Eurobasket 2025: Χάλκινο για την Εθνική που νίκησε τη Φινλανδία με 92-89

Την τρίτη θέση κατέλαβε η Εθνική στο Eurobasket 2025, νικώντας τη Φινλανδία με 92-89.

Μετά από 16 χρόνια, η Εθνική κατακτά μετάλλιο στο Eurobasket, επικρατώντας της Φινλανδίας στη Ρίγα της Λετονίας στον μικρό τελικό της διοργάνωσης.

Μεγάλο παιχνίδι από τον «συνήθη ύποπτο» Γιάννη Αντετοκούνμπο που έβαλε 30 πόντους, αλλά και τους Ντόρσεϊ που έκανε το καλύτερό του ματς στο τουρνουά με 20 πόντους, και Τολιόπουλο με 15 πόντους σε καθοριστικά σημεία του αγώνα.

THE WAIT IS OVER FOR HELLAS 🥉#EUROBASKEThttps://t.co/eiP7gGoJqu — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 14, 2025

Η βιτρίνα της τροπαιοθήκης της Εθνικής Ανδρών άνοιξε λοιπόν, και πάλι μετά από 16 χρόνια αναμονής, προσθέτοντας το χάλκικο μετάλλιο του Eurobasket 2025.

Το κίνητρο της «γαλανόλευκης» ήταν μεγάλο και αποτυπώθηκε στο παρκέ στον σημερινό μικρό τελικό της διοργάνωσης με την Φινλανδία, της οποίας έκαμψε την αντίσταση.

Πλέον το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα έφτασε τα έξι μετάλλια σε Eurobasket (χρυσά το 1987 και 2005, ασημένιο το 1989 και χάλκινα το 1949, το 2009 και 2025).

Τα δεκάλεπτα: 24-15, 48-34, 69-56, 92-89