Eurobasket 2025: Η στιγμή που τα αδέλφια Αντετοκούνμπο αγκαλιάζονται μετά τη νίκη

«Είναι αδύνατο να σταματήσεις τον Αντετοκούνμπο» δήλωσε χθες ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Φινλανδίας, Λάσι Τουόβι, με την Εθνική να κερδίζει σήμερα τη Φινλανδία, με 92-89, στο Eurobasket 2025.

Η βιτρίνα της τροπαιοθήκης της Εθνικής Ανδρών άνοιξε και πάλι μετά από 16 χρόνια αναμονής, προσθέτοντας το χάλκικο μετάλλιο του Eurobasket 2025. Το κίνητρο της «γαλανόλευκης» ήταν μεγάλο και αποτυπώθηκε στο παρκέ στον σημερινό μικρό τελικό της διοργάνωσης με τη Φινλανδία, της οποίας έκαμψε την αντίσταση.

Η FIBA δημοσίευσε βίντεο όπου φαίνονται τα τρία αδέλφια Αντετοκούνμπο- Γιάννης, Θανάσης και Κώστας- να αγκαλιάζονται μετά τη νίκη της Εθνικής.

Σε άλλο βίντεο, φαίνεται να πανηγυρίζει όλη η ομάδα μαζί, με τα παιδιά του Γιάννη Αντετοκούνμπο να είναι ανάμεσά τους.

H Eθνική έφτασε πλέον τα έξι μετάλλια σε Eurobasket (χρυσά το 1987 και 2005, ασημένιο το 1989 και χάλκινα το 1949, το 2009 και 2025).

Η Εθνική μπήκε αποφασισμένη στο παρκέ, με τον Ντόρσεϊ να ανοίγει τον χορό των... τρίποντων, τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να δίνει πραγματικό ρεσιτάλ σε άμυνα και επίθεση και τον Παπανικολάου να έχει... σβήσει τον Μάρκανεν στο παρκέ.

Τα παραπάνω βοήθησαν τη «γαλανόλευκη» να ξεφύγει με νταμπλ σκορ στο 5' (12-6) και να μην αισθανθεί πίεση από τη Φινλανδία μέχρι το τέλος της περιόδου (24-15 στο 10').

Η διάρκεια στην άμυνα, που εξαφάνισε την απειλή του ΝΒΑερ, Λάουρι Μάρκανεν τουλάχιστον μέχρι το 30', η ευστοχία από τα 6,75, που έλειψε από το κρίσιμο ματς με την Τουρκία και η επαναφορά του Γιάννη Αντετοκούνμπο στις... εργοστασιακές ρυθμίσεις, απλοποίησαν το έργο της Εθνικής για 36', καθώς στο τελευταίο τετράλεπτο και από το +17 (81-64) κινδύνευσε να χάσει τα πάντα.

Από τη Φινλανδία, που για πρώτη φορά στην Ιστορία της τερμάτισε στην 4η θέση σε Eurobasket, ξεχώρισε ο... σβηστός για τρία δεκάλεπτα, Λάουρι Μάρκανεν, με 19 πόντους και 10 ριμπάουντ, ενώ 18 πρόσθεσε ο Ελίας Βάλτονεν. «Πληγή» για το σύνολο του Ελίας Τουόβι τα τρίποντα, όπου μέτρησε 13/39.