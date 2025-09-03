ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Eurobasket 2025: Αντετοκούνμπο και Λαρεντζάκης επιστρέφουν για τον αυριανό αγώνα κόντρα στην Ισπανία

Οι δύο αθλητές απουσιάζαν από τον τελευταίο αγώνα της Εθνικής Ελλάδος απέναντι στη Βοσνία λόγω ενοχλήσεων

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Φωτογραφία: Eurokinissi
Η Εθνική ομάδα μπάσκετ ετοιμάζεται για την τελευταία αγωνιστική κόντρα στην Ισπανία, προκειμένου να τερματίσει στην 1η θέση του Γ' Ομίλου στο Eurobasket 2025, με τον Βασίλη Σπανούλη να έχει όλους τους παίκτες του διαθέσιμους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης επιστρέφουν στο παρκέ, μετά την απουσία και των δύο από τον τελευταίο αγώνα της ομάδας απέναντι στη Βοσνία.

Ο σταρ των Μπακς είχε ενοχλήσεις στο γόνατο, ενώ ο Λαρεντζάκης είχε επίσης ενοχλήσεις στη μέση.

Το αυριανό παιχνίδι είναι πολύ σημαντικό για τη “γαλανόλευκη”, καθώς αν κερδίσει, θα τερματίσει στην πρώτη θέση του ομίλου ανεξαρτήτως άλλων αποτελεσμάτων, ενώ αν ηττηθεί μπορεί να πέσει μέχρι και στην τέταρτη θέση (σε περίπτωση νίκης της Βοσνίας ενάντια στη Γεωργία).

Ο αγώνας κόντρα στην Ισπανία θα διεξαχθεί αύριο, Πέμπτη (4/9) στις 21:30 μμ στο κλειστό «Σπύρος Κυπριανού».

