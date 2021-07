Euro 2020: Η Ιταλία νίκησε στα πέναλτι την Αγγλία και στέφθηκε πρωταθλήτρια Ευρώπης

Ήταν ένας τελικός Euro που το είχε όλα: γκολ «από τα αποδυτήρια», ισοφάριση, βροχή, παράταση και πενάλτι. Και στο τέλος, νίκησαν οι Ιταλοί απέναντι στους Άγγλους που δεν κατάφεραν να φέρουν το «τρόπαιο στο σπίτι του».

Στο δεύτερο μόλις λεπτό, οι Βρετανοί σκόραραν με τον Σο, που πέτυχε το πιο γρήγορο γκολ στην ιστορία των τελικών των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων. Η Ιταλία, χρειάστηκε περίπου 20 λεπτά για να συνέλθει από το «σοκ» και να βρει τα πατήματά της. Στο δεύτερο ημίχρονο οι Ιταλοί κατάφεραν να ισοφαρίσουν στο 67ο λεπτό με τον Μπονούτσι.

Η ομάδα του Ρομπέρτο Μαντσίνι είχε συντριπτική κατοχή της μπάλας χωρίς όμως να καταφέρνει να κάνει την διαφορά στις τελικές προσπάθειες. Αντίθετα, οι Άγγλοι ήταν καλά οργανωμένοι πίσω από τη μεσαία γραμμή και δεν σημειώθηκε άλλο γκολ στην κανονική διάρκεια του αγώνα.

📸 Seconds before Leonardo Bonucci became the oldest player to score in a EURO final (34 years, 71 days) ⚽️#EURO2020 | #ITA https://t.co/3FKTqPv1AV pic.twitter.com/0INcZdb6Wy