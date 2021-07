Ο μέσος της Εθνικής Αγγλίας και της Λίβερπουλ, Τζόρνταν Χέντερσον έστειλε μήνυμα αποδοχής και αλληλεγγύης στον Τζο Γουάιτ, έναν δικηγόρο queer και non-binary, συν-πρόεδρο της Gay Gooners, ομάδας φιλάθλων της Άρσεναλ, που εμφανίστηκε σε ματς του Euro 2020 με μέικαπ και χωρίς να κρύβει τη σεξουαλική του ταυτότητα.

Συγκεκριμένα, την Τρίτη 29 Ιουνίου, ο Γουάιτ ήταν παρών ως «ανοιχτά queer» στο παιχνίδι μεταξύ Αγγλίας - Γερμανίας για τους «16» του Euro 2020, στο Γουέμπλεϊ.

Λίγο μετά τη νίκη της Αγγλίας, πόσταρε στο Twitter: «Αυτή είναι πραγματικά μια μικρή και προσωπική νίκη, αλλά σήμερα ήταν ο πρώτος μου αγώνας στο Γουέμπλει με μέικαπ και ως ανοιχτά queer. Δεν υπήρξε απολύτως κανένα ζήτημα από τους φιλάθλους. Παρότι ήμουν πλήρως τρομοκρατημένος πριν τον αγώνα, είμαι πραγματικά περήφανος για τους φιλάθλους μας».

Hi Joe great to hear you enjoyed the game as you should. No one should be afraid to go and support their club or country because football is for everyone no matter what. Thanks for your support, enjoy the rest of the Euros. 💪🏻🏳️‍🌈 https://t.co/xHqXgDj1h7