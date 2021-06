Ο Χάρι Κέιν, ο αρχηγός της Εθνικής Αγγλίας, θα φορέσει περιβραχιόνιο με τα χρώματα του ουράνιου τόξου στο σημερινό αγώνα με τη Γερμανία για τους «16» του Euro 2020, σε ένδειξη «αλληλεγγύης και στήριξης» στις LGBT+ κοινότητες όλου του κόσμου.



Φίλαθλοι και μη επαίνεσαν την πρωτοβουλία του Κέιν στα social media, επισημαίνοντας πως η ομοφοβία στο χώρο του αθλητισμού κάνει πιο απαραίτητες από ποτέ κινήσεις σαν κι αυτή.

❤️🧡💛💚💙💜@HKane will join @DFB_Team's Manuel Neuer in wearing a rainbow captain’s armband for tomorrow’s game at @wembleystadium to mark the end of Pride month, as the #ThreeLions stand in allyship with LGBTQ+ communities around the world. pic.twitter.com/ML8yEnz6Gn