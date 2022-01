Αποκλείστηκε από τον τελικό του Αυστραλιανού Όπεν ο Στέφανος Τσιτσιπάς με ήττα στον ημιτελικό 3-1 σετ από τον Ντανιίλ Μεντβέντεφ.

Ο Έλληνας τενίστας δεν κατάφερε να βρει απαντήσεις στα πολύ καλά χτυπήματα του Ρώσου, ο οποίος έφτασε στην τελική επικράτηση με 7-6 (5), 4-6, 6-4, 6-1 σε 2 ώρες και 30 λεπτά.

The return of @DaniilMedwed 🇷🇺



The world No.2 is back in the #AusOpen men’s singles final, defeating Stefanos Tsitsipas 7-6(5) 4-6 6-4 6-1.



