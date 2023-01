Australian Open: Κόντρα στον Τζόκοβιτς ο Τσιτσιπάς στον τελικό

Ο Σέρβος Νόβακ Τζόκοβιτς θα είναι ο αντίπαλος του Στέφανου Τσιτσιπά στον τελικό του Australian Open μετά την πρόκρισή του στον τελικό της Κυριακής.

Το πρωί της προσεχούς Κυριακής (10.30) στο τουρνουά της Αυστραλίας θα επαναληφθεί η προ διετίας μονομαχία τους στο Roland Garros.

Σήμερα ο Νόβακ Τζόκοβιτς επιβλήθηκε του Τόμι Πολ με 3-0 σετ έχοντας δυσκολευτεί μονάχα στο πρώτο σετ και πλέον ετοιμάζεται για τον μεγάλο τελικό του Αustralian Open όπου θα διεκδικήσει τον 22ο τίτλο Grand Slam της καριέρας του κόντρα στον Έλληνα τενίστα.

He just always finds a way! @DjokerNole 🇷🇸 looked to be in control, then he was on the back foot, but he closes out the first with a massive break of serve.



He leads 7-5 after one.