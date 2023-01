Στέφανος Τσιτσιπάς: Στον τελικό του Australian Open -Για πρώτη φορά στην καριέρα του

Με μια εξαιρετική εμφάνιση ο Στέφανος Τσιτσιπάς επικράτησε 3-1 σετ του Κάρεν Χατσάνοφ και προκρίθηκε στον τελικό του Australian Open.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα διεκδικήσει την Κυριακή το πρώτο του τρόπαιο σε Grand Slam. Ο αντίπαλος του θα είναι ο νικητής του ζευγαριού Νόβακ Τζόκοβιτς-Τόμι Πολ.

Αυτή είναι η δεύτερη φορά που ο Έλληνας τενίστας προκρίνεται σε Grand Slam, η πρώτη ήταν στο Roland Garros το 2021, όταν έχασε από τον Νόβακ Τζόκοβιτς.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν άφησε περιθώριο στον Χατσάνοφ. Ο Τσιτσιπάς κράτησε το σερβίς του και προηγήθηκε με 4-3, ενώ στη συνέχεια «έσπασε» του αντιπάλου του και πήρε προβάδισμα με 5-3. Κι ενώ σέρβιρε για το 1-0, ξεκίνησε με δύο «διπλά λάθη» κι έδωσε την ευκαιρία στον Κατσάνοφ να «απαντήσει» στα break και να ξαναμπεί στο ματς (4-5).

Παρότι έδειξε να χάνει λίγο τη συγκέντρωσή του, ο 24χρονος πρωταθλητής κατάφερε στο τάι μπρέικ να δείξει την κλάση του, έχασε μόλις 2 πόντους και με 7-6 (2) πήρε το πρώτο σετ και προηγήθηκε (1-0). Κι όσες φορές στο παρελθόν ο Τσιτσιπάς είχε καταφέρει να μπει μπροστά στο τέλος πανηγύριζε.

Στα 26 (με το σημερινό) ματς που έχει δώσει στο κυρίως ταμπλό του Australian Open στη διάρκεια της καριέρας του, ο Τσιτσιπάς δεν έχει χάσει ποτέ μετά την κατάκτηση του πρώτου σετ. Συνολικά το έχει κατακτήσει 15 φορές στο τουρνουά και μετρά, πλέον, 15 στις 15 νίκες. Αντιθέτως, όταν έχασε το πρώτο σετ γνώρισε την ήττα 5 φορές!

Για 8 game στο δεύτερο σετ υπήρχε απόλυτη ισορροπία. Όπως και στο πρώτο, Τσιτσιπάς και Κατσάνοφ κρατούσαν εύκολα ή, δύσκολα το σερβίς τους (4-4), με τον Έλληνα πρωταθλητή να κάνει το break στο 9ο και να παίρνει σημαντικό προβάδισμα με 5-4. Σέρβιρε για το 2-0 κι αυτή την φορά δεν έδωσε περιθώρια στον Ρώσο να «απαντήσει» και με το 6-4 έβαλε τις βάσεις για την πρόκριση στον τελικό.

Με τη ψυχολογία στα ύψη, ο Τσιτσιπάς έκανε break... με το καλημέρα στο τρίτο σετ και προηγήθηκε με 3-1, δείχνοντας έτοιμος να φτάσει άνετα στο 3-0. Κι ενώ είχε το σερβίς για τη νίκη, ο Κατσάνοφ αντέδρασε και ισοφάρισε σε 5-5 δίνοντας ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον στη συνέχεια.

Ο Ρώσος «πήρε τα πάνω του» και προηγήθηκε με 6-5, ισοφάρισε ο Τσιτσιπάς και όλα κρίθηκαν στο τάι μπρέικ. Εκεί, όπου ο 24χρονος τενίστας προηγήθηκε με 6-4 και είχε δύο ευκαιρίες να κλείσει το ματς, ωστόσο, ο Κατσάνοφ κατάφερε να φέρει τα πάνω κάτω και με 8-6 να μειώσει σε 2-1 και να ξαναμπεί στη διεκδίκηση του αγώνα.

Κι ενώ ο Κατσάνοφ είχε το μομέντουμ στο παιχνίδι, ο Τσιτσιπάς μπήκε αποφασισμένος στο 4ο σετ. Με γρήγορο break κι αφού διατήρησε το σερβίς του προηγήθηκε 3-0, κρατώντας την κατάσταση στα χέρια του. Κι αυτή την φορά αποδείχθηκε απόλυτα συνεπής στο ραντεβού του και με 6-3 έφτασε στο 3-1 και αποθεώθηκε από το κοινό στην Rod Laver Arena.

