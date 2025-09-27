Αταμάν: «Ίσως ο Γιάννης Αντετοκούνμπο να παίξει κάποια μέρα στον Παναθηναϊκό»

Ο Παναθηναϊκός προετοιμάζεται για την πρεμιέρα της EuroLeague απέναντι στη Μπάγερν Μονάχου (30/9, 21:15) και ο Εργκίν Αταμάν δεν παρέλειψε να μιλήσει με θαυμασμό για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ενώ σχολίασε και τις αιχμές του Ντένις Σρέντερ προς το πρόσωπό του.

Μιλώντας στο τουρκικό «S Sport» κατά τη διάρκεια της Media Day του Παναθηναϊκού, ο Αταμάν αποθέωσε τον Έλληνα σούπερ σταρ:«Ο Γιάννης είναι ο αγαπημένος μου, ο πιο ολοκληρωμένος παίκτης στο ΝΒΑ. Όταν τον βλέπεις, σκέφτεσαι: Πώς θα τον σταματήσουμε; Μπορεί να παίξει σαν γκαρντ, να τρέξει στον αιφνιδιασμό και να τελειώσει τη φάση. Σκοράρει από παντού και παράλληλα παίζει εξαιρετική άμυνα. Είναι παίκτης που θαυμάζω πολύ».

Ο Τούρκος προπονητής δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να τον δει κάποια μέρα με τη φανέλα του Παναθηναϊκού:

«Δεν ξέρω αν οι συνθήκες θα μας φέρουν ποτέ μαζί. Ο ίδιος έχει δηλώσει ότι θέλει κάποια μέρα να παίξει στην Ευρώπη. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος το έχει σκεφτεί. Ήθελε να φέρει τον Γιόκιτς, αλλά ίσως μια μέρα να δούμε τον Γιάννη στον Παναθηναϊκό».

Ο Αταμάν ρωτήθηκε και για τον Ντένις Σρέντερ, ο οποίος πρόσφατα ειρωνεύτηκε την ανάδειξή του σε κορυφαίο προπονητή του EuroBasket 2025. Η απάντηση του Τούρκου κόουτς ήταν σαφής: «Ο Σρέντερ είναι καλός παίκτης, αλλά για μένα πιο σημαντικά από την απόδοση είναι η ηγεσία, η ανθρωπιά και η ταπεινότητα. Δεν χρειάζεται να μου ζητήσει συγγνώμη. Ο καθένας έχει τη γνώμη του, αλλά εγώ όταν υπογράφω έναν παίκτη κοιτάω πρώτα την προσωπικότητά του».

Ο τεχνικός του Παναθηναϊκού απέδωσε τις δηλώσεις του Γερμανού γκαρντ στον ενθουσιασμό της στιγμής και στην καριέρα του που τον έχει οδηγήσει σε πολλές διαφορετικές ομάδες στο ΝΒΑ: «Δεν είναι κάτι σοβαρό. Το αποδίδω στη νεαρή του ηλικία και στο γεγονός ότι κάθε χρόνο παίζει σε διαφορετική ομάδα. Αυτό από μόνο του λέει πολλά».



