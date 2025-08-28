ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Απόψε το Ελλάδα - Ιταλία στο Eurobasket: Πού θα δείτε τον αγώνα

Η 12άδα και το πρόγραμμα της Εθνικής Μπάσκετ

LifO Newsroom
Φωτ: Eurokinissi
0

Απόψε η Εθνική κάνει πρεμιέρα στο Eurobasket 2025 με τον αγώνα κόντρα στην Ιταλία.

Το πρώτο τζάμπολ για την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη έρχεται στις 21:30 το βράδυ της Πέμπτης 28 Αυγούστου και ο αγώνας θα μεταδοθεί ζωντανά από ERT News και Novasports Start.

«Έχουμε κάνει μια πολύ καλή προετοιμασία. Ξέρουμε, μετά από τέσσερις εβδομάδες δουλειάς, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά μας, ξέρουμε τι ομάδα είμαστε και έχω τεράστια αυτοπεποίθηση για αυτό το EuroBasket» ανέφερε ο προπονητής.

Η 12αδα της Εθνικής Μπάσκετ είναι:

Κώστας Σλούκας, Τάιλερ Ντόρσεϊ, ΒασίληςΤολιόπουλος, Δημήτρης Κατσίβελης, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Κώστας Παπανικολάου, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Γιάννης Αντετοκούνμπο, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Κώστας Αντετοκούνμπο, Αλέξανδρος Σαμοντούροβ και Ντίνος Μήτογλου.

Το πρόγραμμα της Εθνικής:

  • 30/8 Κύπρος-Ελλάδα 18:15 (ΕΡΤ1)
  • 31/8 Γεωργία-Ελλάδα 15:00 (EΡΤNEWS)
  • 2/9 Ελλάδα-Βοσνία/Ερζεγοβίνη 15:00 (EΡΤNEWS)
  • 4/9 Ισπανία-Ελλάδα 21:30 (EΡΤ1)
 
 
 
