Για πρώτη φορά από το 2016, οι πρωταθλητές του ΝΒΑ βρίσκονται στον Λευκό Οίκο, με τον Τζο Μπάιντεν να καλωσορίζει τους Μιλγουόκι Μπακς και τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Οι πρωταθλητές του NBA πέρασαν τις πύλες του Λευκού Οίκου και φυσικά δεν έλειψαν οι φωτογραφίες. Ο επίσημος λογαριασμός των Μπακς δημοσίευσε φωτογραφία του δύο φορές MVP του πρωταθλήματος Γιάννη Αντετοκούνμπο και του αδελφού και συμπαίκτη του Θανάση να ποζάρουν με δαχτυλίδια του πρωταθλήματος.

The Antetokounbros feeling presidential at the @WhiteHouse. pic.twitter.com/2EUoxltBbC — Milwaukee Bucks (@Bucks) November 8, 2021

Παράλληλα, ο επίσημος λογαριασμός του NBA ανέβασε video στο οποίο μιλά ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και στη λεζάντα του αναφέρεται η διαδρομή του από τα Σεπόλια μέχρι το Λευκό Οίκο.

«Είναι υπέροχα, είναι πραγματικά υπέροχα! Από τα Σεπόλια στο Οβάλ Γραφείο, για να συναντήσουμε τον Πρόεδρο των ΗΠΑ. Είμαι ευγνώμων γι αυτή την ευκαιρία, είναι ένα παράδειγμα πως με σκληρή δουλειά μπορείς να πετύχεις πράγματα στη ζωή σου. Αυτό είναι ένα υπέροχο δώρο, το γεγονός πως είμαστε στον Λευκό Οίκο, συναντώντας τον Πρόεδρο των ΗΠΑ» αναφέρει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Οι Μπακς δημοσίευσα, επίσης, φωτογραφίες με τους γκαρντ Τζρου Χόλιντεϊ, Τζορτζ Χιλ και Κόνατον και του σέντερ Μπρουκ Λόπεζ - που ξεναγούνταν στον Λευκό Οίκο.

Η αποθέωση Μπάιντεν στην οικογένεια Αντετοκούνμπο

Κατά την διάρκεια της ομιλίας του ο Τζο Μπάιντεν συνεχάρη τους Μπακς για την κατάκτηση του τίτλου και αποθέωσε την οικογένεια του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

«Είναι τιμή να φιλοξενούμε τους πρωταθλητές του 2020/21 του ΝΒΑ, τους Μιλγουόκι Μπακς. Συγχαρητήρια σε όλους για την κατάκτηση του τίτλου, τους παίκτες, το επιτελείο, τους φιλάθλους. Στους τελικούς ήσασταν κάτω με δύο ήττες, αλλά δεν σταματήσατε να πιστεύετε και να παλεύετε. Γιάννη, έβαλες 50 πόντους στο Game 6. Πενήντα! Το χειρότερο είναι πως θυμάμαι και τα δύο πρωταθλήματα των Μιλγουόκι Μπακς (γελάει). Τώρα ξεκινάς! Αυτό που το κάνει ακόμη πιο ιδιαίτερο είναι ότι βρίσκεσαι εδώ με τον αδελφό σου. Είναι παιδιά μιας οικογένειας μεταναστών από τη Νιγηρία, που πήγαν στην Ελλάδα. Αυτό είναι σπουδαίο», είπε ο Μπάιντεν.

«Ξέρω πως η μητέρα σου είναι τόσο περήφανη για σένα. Το ίδιο και ο πατέρας σου που σε κοιτάζει από εκεί ψηλά. Είστε μια τρομερή οικογένεια. Νομίζω πως κερδίσατε σε διαγωνισμό γονιδίων. Είναι μεγάλη τιμή που υποδέχομαι τους Μιλγουόκι Μπακς σήμερα στον Λευκό Οίκο. Συγχαρητήρια σε όλους, εύχομαι τα καλύτερα για τη φετινή σεζόν. Καλή τύχη. Είναι μεγάλη χαρά και τιμή που είστε σήμερα εδώ», πρόσθεσε.

Αντετοκούνμπο: Με το να παλεύεις και να έχεις όνειρα, μπορείς να πετύχεις σπουδαία πράγματα στη ζωή σου

Αφού ευχαρίστησε τον Τζο Μπάιντεν για τα όσα είπε, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μίλησε εκπροσωπώντας τους συμπαίκτες του, έστειλε το δικό του μήνυμα προς όλους. Ο NBAer υπενθύμισε ότι με σκληρή δουλειά, θυσίες και αφοσίωση, μπορείς να πετύχεις σπουδαία πράγματα στη ζωή σου.

«Είναι υπέροχο. Σας ευχαριστώ, κύριε πρόεδρε. Εκ μέρους των παικτών, του επιτελείου και του οργανισμού, είμαστε ευγνώμονες γι' αυτή την ευκαιρία. Ένα παιδί από τα Σεπόλια, την Αθήνα, που μεγάλωσε από Νιγηριανούς γονείς, που πάλευαν για να μας δώσουν τα πάντα. Είναι μεγάλη χαρά και τιμή που είμαστε στον Λευκό Οίκο, να γνωρίσουμε τον πρόεδρο των ΗΠΑ», ανέφερε ο Αντετοκούνμπο.

«Θέλω να ευχαριστήσω τις οικογένειές μας, οι οποίες προφανώς είναι μεγάλο κομμάτι τού ποιοι είμαστε, κάνουν κι αυτές θυσίες. Δεν είναι μαζί μας σήμερα, αλλά πάντα τις κουβαλάμε στην καρδιά μας. Θέλω να ευχαριστήσω τους φίλους των Μπακς, είναι οι καλύτεροι στον κόσμο. Μας υποστήριζαν πάντα, ακόμη κι όταν ήμασταν η χειρότερη ομάδα στο ΝΒΑ. Δεν θα μπορούσαμε να τα καταφέρουμε δίχως αυτούς», πρόσθεσε.

«Για όλους εκεί έξω, αυτό είναι ένα τέλειο παράδειγμα πως με σκληρή δουλειά, θυσίες και αφοσίωση, χωρίς να τα παρατάς, με το να παλεύεις να είσαι καλός και να έχεις όνειρα, μπορείς να πετύχεις σπουδαία πράγματα στη ζωή σου. Αυτά έκανα όλη μου τη ζωή και τώρα είμαι στον Λευκό Οίκο. Χωρίς τη σκληρή δουλειά τίποτα από αυτά δεν θα ήταν δυνατό», είπε.



Να σημειωθεί ότι οι πρωταθλητές NBA, τα τελευταία πέντε χρόνια, δεν επέλεγαν να βρεθούν στον Λευκό Οίκο λόγω της παρουσίας του Ντόναλντ Τραμπ στην προεδρία.