Αλεξάντρα Πολ: Σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα η πρωταθλήτρια του καλλιτεχνικού πατινάζ

Η πρωταθλήτρια του καλλιτεχνικού πατινάζ, Αλεξάντρα Πολ, σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα στον Καναδά.

Η μόλις 31 ετών πρωταθλήτρια στο καλλιτεχνικό πατινάζ, που είχε αγωνιστεί και στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες στο Σότσι το 2014, σκοτώθηκε την περασμένη Τρίτη, όταν ένα φορτηγό βγήκε από τον δρόμο και παρέσυρε επτά αυτοκίνητα, μεταξύ των οποίων και το όχημα της Αλεξάντρα Πολ.

Μάλιστα, στο αυτοκίνητο της 31χρονης πρωταθλήτριας βρισκόταν στο πίσω κάθισμα και ο μόλις 10 μηνών γιος της, ο οποίος και γλίτωσε από το τροχαίο δυστύχημα, που κόστισε τη ζωή της μητέρας του, φέροντας ελαφριά τραύματα

Από το τροχαίο που σημειώθηκε στο Melancthon Township, 70 μίλια βόρεια του Τορόντο, τραυματίστηκαν ακόμη τρία άτομα που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, μεταξύ των οποίων και ένας 67χρονος άνδρας που νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

It is with a heavy heart that Skate Canada announces the sudden passing of a cherished member of our skating community, Alexandra Paul.



Our thoughts are with Alexandra's family, friends, and everyone who was fortunate enough to know her 🙏 https://t.co/odyqnPVCSW