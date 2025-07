Ακίλε Πολονάρα για τη λευχαιμία: Η κόρη μου είπε «ο μπαμπάς έχει κάτι σοβαρό, του έπεσαν τα μαλλιά»

Τον Ιούνιο, η Βίρτους Μπολόνια ανακοίνωσε ότι ο Ακίλε Πολονάρα διαγνώσθηκε με λευχαιμία.

Αφού ολοκλήρωσε τον πρώτο κύκλο θεραπείας, ο Ιταλός φόργουορντ μίλησε σε συνέντευξή του στην Corriere della Sera για τον προσωπικό αγώνα που δίνει με τη λευχαιμία, αποκαλύπτοντας, μεταξύ άλλων, τα λόγια της κόρης του, ως πρώτη αντίδρασή της όταν έμαθε για την περιπέτεια υγείας του πατέρα της.

Λίγο μετά την ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου των θεραπειών, ο Πολονάρα, επέστρεψε στο σπίτι του και την οικογένειά του. Σχολιάζοντας την επιστροφή του από το νοσοκομείο, αλλά και τo βίντεο που δημοσίευσε η σύζυγός του με τις αντιδράσεις των παιδιών τους, ο μπασκετμπολίστας είπε:

«Από τότε που βγήκα από το νοσοκομείο, όλα πάνε πολύ καλύτερα νιώθω ότι έχω πολλή δύναμη. Το βίντεο με τα παιδιά βγήκε πολύ αυθόρμητα. Η Έρικα μου είπε: “Περίμενε πριν κατέβεις από το αυτοκίνητο”. Και τότε τους είδα να ορμάνε πάνω μου, τι συγκίνηση, μετά από ενάμιση μήνα που δεν τους είχα δει. Το ότι ξυπνήσαμε το επόμενο πρωί, όλοι μαζί στο μεγάλο κρεβάτι ήταν υπέροχο. Έβγαλαν την Έρικα από το κρεβάτι, γιατί ήθελαν να κοιμηθούν μαζί με τον μπαμπά».

Όσο για το εάν τα παιδιά γνώριζαν, ότι ο πατέρας τους διανύει μια δύσκολη περίοδο με την υγεία του, ο Πολονάρα απάντησε:

«Στα παιδιά δεν είχαμε καν πει ότι ήμουν στο νοσοκομείο, η πεθερά μου ερχόταν εδώ να μας βοηθήσει όταν η Έρικα ήταν μαζί μου. Ο μικρός είναι τριών χρονών και η Βιτόρια θα γίνει πέντε τον Νοέμβριο. Εκείνη όμως έχει ήδη καταλάβει ότι κάτι δεν πάει καλά. Τα κορίτσια είναι πιο παρατηρητικά. Από το νοσοκομείο, κατά τη διάρκεια των βιντεοκλήσεων, πρόσεξε αμέσως ότι μου είχαν πέσει τα μαλλιά. Πήγε στην Έρικα θυμωμένη και της είπε: “Μαμά, μου είπες ψέματα. Αν του έπεσαν τα μαλλιά, σημαίνει ότι ο μπαμπάς έχει κάτι σοβαρό, όπως την άλλη φορά“».

💪🇮🇹 Forza Achille… Achille Polonara has completed his first round of treatment and is back home with his family!



(via erikabufano/IG) pic.twitter.com/tGmRwnnGMo