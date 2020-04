Και το Γουίμπλεντον εντάσσεται πλέον ανάμεσα στα μεγάλα αθλητικά γεγονότα που δεν θα πραγματοποιηθούν εφέτος λόγω του κορωνοϊού.

Μετά από συνομιλία μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων, ανακοινώθηκε ότι το γκραν σλαμ είναι αδύνατο να διοργανωθεί φέτος. Όπως χαρακτηριστικά σημειώνει η διοργάνωση είναι η πρώτη φορά που το Γουίμπλεντον ακυρώνεται μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.

Στην λιτή ανάρτηση γνωστοποιήθηκε πως «με μεγάλη λύπη» η All England Lawn Tennis Club (AELTC) ανακοίνωσε ότι το πρωτάθλημα του 2020 ακυρώνεται εξαιτίας του κορωνοϊού. To 134o πρωτάθλημα θα διεξαχθεί το διάστημα 28 Ιουνίου ως 11 Ιουλίου 2021. Το φετινό τουρνουά ήταν προγραμματισμένο να ξεκινήσει στις 29 Ιουνίου και να ολοκληρωθεί στις 12 Ιουλίου.

It is with great regret that the AELTC has today decided that The Championships 2020 will be cancelled due to public health concerns linked to the coronavirus epidemic.



The 134th Championships will instead be staged from 28 June to 11 July 2021.https://t.co/c0QV2ymGAt