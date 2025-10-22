Τροπολογία για Άγνωστο Στρατιώτη: Σήμερα ψηφίζεται, τι προβλέπει

Σήμερα, Τετάρτη (22/10), ψηφίζεται η τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη για να καταστεί νόμος του κράτους.

Κορυφώθηκε, χθες, στη Βουλή η αντιπαράθεση για την τροπολογία που προβλέπει την απαγόρευση κατάληψης, αλλοίωσης ή πραγματοποίησης οποιασδήποτε δημόσιας συνάθροισης στον χώρο του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη.

Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, χθες Τρίτη (21/10), από το βήμα υπεραμύνθηκε της διάταξης, απαντώντας στις επικρίσεις των αρχηγών της αντιπολίτευσης, που κάνουν λόγο για περιορισμό του δικαιώματος στη διαδήλωση και συμβολική φίμωση της διαμαρτυρίας στο Σύνταγμα. Είναι «ιερός χώρος, δεν ανήκει σε κανένα κόμμα, σε καμία κυβέρνηση», σχολίασε ο πρωθυπουργός.

Τροπολογία για Άγνωστο Στρατιώτη: Κατά της ρύθμισης η αντιπολίτευση

Κατά της ρύθμισης, όπλισαν μείζονα και ελάσσονα αντιπολίτευση, καταθέτοντας ένσταση αντισυνταγματικότητας, με την καταγγελία ότι παραβιάζει το άρθρο 11 του Συντάγματος για το δικαίωμα του συνέρχεσθαι, αλλά και την αρχή της αναλογικότητας.

Με αιχμηρή κριτική στον Κυριάκο Μητσοτάκη και απευθύνοντας κατηγορίες εναντίον της κυβέρνησης για φαρισαϊσμό, αλαζονεία και προσπάθεια διχασμού, απάντησε ο Νίκος Ανδρουλάκης από το βήμα της Βουλής στον πρωθυπουργό και διαφώνησε με τη τροπολογία για το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη.

Με επίθεση στον πρωθυπουργό ξεκίνησε την ομιλία του ο Σωκράτης Φάμελλος στη συζήτηση στη Βουλή για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, λέγοντας ότι «το έβαλε στα πόδια γιατί είδε τη σαφή διαφοροποίηση του Νίκου Δένδια». Ακολούθως αφού τον χαρακτήρισε «αδίστακτο ψεύτη», έθεσε το ερώτημα εάν υπάρχει «ενότητα του υπουργικού συμβουλίου και ζήτησε να έλθει στην Ολομέλεια ο υπουργός Εθνικής Αμύνης».

«Η ελευθερία του συνέρχεσθαι δεν επηρεάζεται καθόλου. Πρέπει πάνω στο μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη να γίνονται όλες οι διαδηλώσεις και οι διαμαρτυρίες; Ας γίνουν μερικά μέτρα παραπίσω», ανέφερε από την πλευρά του ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης.

«Το πραγματικό πρόβλημά σας δεν είναι η δήθεν διαφύλαξη του χαρακτήρα του μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη. Το πρόβλημά σας είναι η λαϊκή διαμαρτυρία και κινητοποίηση» ανέφερε ο Δημήτρης Κουτσούμπας, ενώ ο Αλέξης Χαρίτσης τόνισε: «το μνημείο του Αγνωστου Στρατιώτη δεν σας ενδιαφέρει καθόλου, κύριε Μητσοτάκη. Αυτό το οποίο σας ενδιαφέρει, είναι η συγκλονιστική πράξη διαμαρτυρίας, η απεργία πείνας ενός ευγενούς ανθρώπου».

«Για να παίξουν εσωκομματικά παιχνίδια οι δελφίνοι, επιχειρείτε διχασμό του ελληνικού έθνους», είπε με τη σειρά του ο Κυριάκος Βελόπουλος.

«Ουαί υμίν γραμματείς και φαρισαίοι υποκριταί», σχολίασε ο Δημήτρης Νατσιός.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου είπε ότι η κυβέρνηση δεν θέλει να φυλάξει το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, υποστηρίζοντας ότι «είναι ψευδεπίγραφη η διατύπωση περί προστασίας της ακεραιότητας και της κατά προορισμό χρήσης» αυτού. «Ποιος όρισε τον προορισμό» του μνημείου, διερωτήθηκε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, για να απαντήσει η ίδια ότι «προορισμός του χώρου αυτού είναι η εμπέδωση της λαϊκής κυριαρχίας», την οποία -όπως είπε- την παραβιάζει, «όπως κατοχυρώνεται στο άρθρο 1 και 2 του Συντάγματος».

Με πληροφορίες από ΕΡΤ