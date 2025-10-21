Μητσοτάκης για Άγνωστο Στρατιώτη: «Οι ιεροί τόποι ανήκουν σε όλους και όχι σε όσους φωνάζουν περισσότερο»

Ενόψει της ψηφοφορίας για την τροπολογία που αφορά στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης πήρε πρώτος τον λόγο στην Ολομέλεια της Βουλής.

Είναι «ιερός χώρος, δεν ανήκει σε κανένα κόμμα, σε καμία κυβέρνηση», σχολίασε ο πρωθυπουργός που χαρακτήρισε τη ρύθμιση,

«Η τροπολογία αφορά σε ένα χώρο που δεν ανήκει σε καμία κυβέρνηση και σε κανένα κόμμα, αλλά και κανένα πρόσωπο. Αποτελεί τόπο μνήμης εκείνων που έπεσαν για την πατρίδα», σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και σχολίασε, ότι «πρόκειται για έναν ιστορικό χώρο που θα αποσυνδεθεί από την πλατεία Συντάγματος όπου επιτρέπονται ελεύθερα οι συναθροίσεις».

«Το θολό τοπίο αρμοδιοτήτων τον μετέτρεψε σε σκηνικό κομματικής εκμετάλλευσης. Το μνημείο περνά στην ευθύνη του υπουργείο Εθνικής Άμυνας όπου πρέπει να ανήκει ένα κενοτάφιο για τον ανώνυμο μαχητή που έπεσε για την ελευθερία Το ΥΕΘΑ θα μεριμνά για συντήρηση, φροντίδα και ανάδειξη», είπε από το βήμα της βουλής ο Κυριάκος Μητσοτάκης για να προσθέσει, ότι «όποτε κρίνεται απαραίτητο θα παρεμβαίνει για την προστασία και την περιφρούρησή του».

«Οι ιεροί τόποι ανήκουν σε όλους και όχι σε όσους φωνάζουν ή απειλούν περισσότερο», ανέφερε.

«Απέναντι σε ένα τέτοιο μνημείο η ενότητα πρέπει να προηγείται της διαμαρτυρίας και ο σεβασμός να προηγείται των κραυγών. Τέτοια μνημεία υπάρχουν σε πολλές άλλες πρωτεύουσες. Φαντάζεστε ότι σε αυτά τα μνημεία να κάνει κάποιος διαδήλωση; Γιατί πρέπει η Ελλάδα να επιμένει σε μια ιδιαιτερότητα η οποία έχει αντιμετωπιστεί μέσα από την κοινή λογική σε όλες τις πολιτείες του κόσμου; Η Δημοκρατία και ο πατριωτισμός δεν απειλούνται όταν υπερασπίζονται τα σύμβολά τους, υπονομεύονται όμως όταν τα εγκαταλείπουν», συμπλήρωσε.

Απευθυνόμενος τέλος, στους συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε:

«Κανείς δεν μπορεί να αντιληφθεί τη θλίψη και την οργή σας - οι ακτιβισμοί σε ιερό σημείο δεν υπηρετούν τα αιτήματά σας, τα οποία και έχουν γίνει δεκτά – η κυβέρνηση συμπάσχει με κάθε γονιό αλλά σέβεται ανεξαρτησία της δικαιοσύνης - τα αιτήματα έγιναν δεκτά, οι εκταφές έγιναν; Αναλογιστείτε αν κάποιοι αδίστακτοι οικειοποιούνται το πένθος σας και παίζουν κομματικά παιχνίδια στις πλάτες σας, φορώντας τη μάσκα της αλληλεγγύης».

