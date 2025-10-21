ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Τροπολογία για Άγνωστο Στρατιώτη: Αίτημα αντισυνταγματικότητας από την αντιπολίτευση - Ποια κόμματα το κατέθεσαν

Τι προβλέπει η τροπολογία το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Φωτ. αρχείου: Eurokinissi
Έντονη πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης έχει προκαλέσει η τροπολογία για την προστασία του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη.

Η τροπολογία, μεταξύ άλλων, απαγορεύει την πραγματοποίηση οποιασδήποτε δημόσιας υπαίθριας συνάθροισης και τη χρήση ή την κατάληψη του χώρου για οποιονδήποτε σκοπό πλην της επίσκεψης στο Μνημείο.

Αίτημα αντισυνταγματικότητας για την κυβερνητική τροπολογία κατέθεσαν ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά και Πλεύση Ελευθερίας.

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης έκαναν λόγο για διχαστική τροπολογία και ζήτησαν την απόσυρση της, ενώ ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά και Πλεύση Ελευθερίας κατέθεσαν αίτημα αντισυνταγματικότητας επί της τροπολογίας εστιάζοντας κυρίως στο θέμα της περιστολής των συναθροίσεων.

Οι τόνοι αναμένεται να ανεβούν ακόμη περισσότερο την ώρα της ομιλίας του πρωθυπουργού και οι πολιτικοί αρχηγοί των κομμάτων της αντιπολίτευσης.

Τροπολογία για Άγνωστο Στρατιώτη: Τι προβλέπει

Με βάση την τροπολογία, απαγορεύεται η χρήση ή κατάληψη επιφάνειας του χώρου για οποιονδήποτε σκοπό πέραν της επίσκεψης του Μνημείου και ανάδειξης σημασίας του καθώς και οποιαδήποτε αλλοίωση του χώρου.

Η ευθύνη για τη φύλαξη και την προστασία του Μνημείου παραμένει στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, ενώ η φροντίδα, η ανάδειξη και η συντήρησή του περνά στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Παράλληλα, απαγορεύεται η αλλοίωση του χώρου και οποιαδήποτε δημόσια συνάθροιση. Οι παραβάτες θα τιμωρούνται με ποινή φυλάκισης έως ένα έτος ή με χρηματική ποινή.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ

