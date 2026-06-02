ΟΠΕΚΕΠΕ: Στο αρχείο η δικογραφία για Αθανασίου και Χατζηβασιλείου

Στο αρχείο έθεσε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών τη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ για τον Χαράλαμπο Αθανασίου και τον Τάσο Χατζηβασιλείου για το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε παράβαση καθήκοντος.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την ΕΡΤ, ο εισαγγελικός λειτουργός που ανέλαβε να αξιολογήσει το αποδεικτικό υλικό έκρινε ότι δεν προκύπτουν επαρκείς ενδείξεις ενοχής για την τέλεση του συγκεκριμένου αδικήματος και κατά συνέπεια κρίνει ότι δεν συντρέχει λόγος να διαβιβαστεί η δικογραφία στη Βουλή με αίτημα για άρση βουλευτικής ασυλίας των δύο εν ενεργεία βουλευτών.

Κατά το ίδιο σκεπτικό, ο εισαγγελέας κρίνει ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την τέλεση της φυσικής αυτουργίας της παράβασης καθήκοντος από τον τότε πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ (2021), Δημήτρη Μελά.

Η δικογραφία, όπως προβλέπεται, έχει ήδη διαβιβαστεί στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών προς επικύρωση της απόφασης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Απολογούνται οι φερόμενοι ως αρχηγοί του κυκλώματος στη Βόρεια Ελλάδα

Την ίδια ώρα, ενώπιον του ανακριτή απολογούνται σήμερα οι υπόλοιποι επτά κατηγορούμενοι, από τους 17 συνολικά, που εμπλέκονται στο κύκλωμα των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βόρεια Ελλάδα.

Μεταξύ αυτών, οι τρεις φερόμενοι ως αρχηγικά μέλη της οργάνωσης.

Η διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί αργά το απόγευμα, ενδεχομένως και το βράδυ. Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία λήψης των αποφάσεων, οι κατηγορούμενοι θα οδηγηθούν στο γραφείο του εισαγγελέα και έπειτα ο ανακριτής και ο εισαγγελέας θα αποφασίσουν για την περαιτέρω ποινική τους μεταχείριση.

Υπενθυμίζεται ότι οι κατηγορούμενοι είναι αντιμέτωποι με πέντε κακουργήματα.

Στο ενδιάμεσο, ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν τη Δευτέρα (01/06) μετά τις απολογίες τους σε ανακριτή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, οι 10 από τους συνολικά 17 κατηγορούμενους από τη Βόρεια Ελλάδα για παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Όλοι τους αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους κατά περίπτωση όπως απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και εμφάνιση σε αστυνομικό τμήμα. Σε έναν κατηγορούμενο επιβλήθηκε και καταβολή χρηματικής εγγύησης.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ

