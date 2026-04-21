Στην Ελλάδα ο πρίγκιπας Αλβέρτος Β' του Μονακό: Συναντήθηκε με Μητσοτάκη και Τασούλα

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποδέχθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου τον πρίγκιπα Αλβέρτο Β' του Μονακό, με τη συνάντησή τους να επικεντρώνεται κυρίως στις περιβαλλοντικές προκλήσεις και ειδικότερα στην προστασία των θαλασσών και των ωκεανών.

Στο πλαίσιο αυτό, ο πρωθυπουργός παρουσίασε τις πρωτοβουλίες της χώρας για βιώσιμη διαχείριση του θαλάσσιου πλούτου, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη δημιουργία δύο νέων εθνικών θαλάσσιων πάρκων στο Ιόνιο Πέλαγος και στο Αιγαίο Πέλαγος, με επίκεντρο τις Νότιες Κυκλάδες.

Συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας

Κατά την επίσκεψή του στην Αθήνα, ο πρίγκιπας του Μονακό έγινε επίσης δεκτός στο Προεδρικό Μέγαρο από τον Κωνσταντίνο Τασούλα, ο οποίος υπογράμμισε τη σημασία της παρουσίας του για την περαιτέρω ενίσχυση των διμερών σχέσεων. Ο κ. Τασούλας τόνισε ότι οι δεσμοί Ελλάδας και Μονακό δεν περιορίζονται στο σήμερα, αλλά έχουν βαθιές ιστορικές και γεωγραφικές ρίζες, κάνοντας μάλιστα αναφορά σε εκδοχές που συνδέουν την ονομασία του Μονακό με αρχαίους Έλληνες αποίκους.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στον ρόλο της Μεσογείου ως κοινού σημείου αναφοράς, με τον κ. Τασούλα να τη χαρακτηρίζει «δεσμό αιώνων» που ενώνει τις δύο χώρες. Τόνισε επίσης ότι η προστασία του θαλάσσιου οικοσυστήματος αποτελεί κοινή προτεραιότητα, ιδίως υπό το βάρος της κλιματικής και περιβαλλοντικής κρίσης. Παράλληλα, ανέδειξε τη σημασία της ελληνικής επιχειρηματικής παρουσίας στο Μονακό ως γέφυρα συνεργασίας, με προοπτικές ανάπτυξης σε τομείς όπως η ναυτιλία, η πράσινη οικονομία και η τεχνολογία.

Στην τοποθέτησή του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επεκτάθηκε και στις ευρύτερες διεθνείς προκλήσεις, επισημαίνοντας ότι η παγκόσμια αρχιτεκτονική ασφάλειας που διαμορφώθηκε μετά τον Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος βρίσκεται σήμερα υπό πίεση. Αναφέρθηκε στις συγκρούσεις στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας και προσήλωση στο Διεθνές Δίκαιο και στον Χάρτης των Ηνωμένων Εθνών, καθώς και στις αποφάσεις του Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.

Ολοκληρώνοντας, εξέφρασε την αισιοδοξία ότι οι επαφές μεταξύ των δύο χωρών θα ενισχύσουν περαιτέρω τη συνεργασία τους και θα συμβάλουν στην αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων.

Από την πλευρά του, ο πρίγκιπας Αλβέρτος Β' ευχαρίστησε θερμά για τη φιλοξενία και υπογράμμισε ότι οι σχέσεις Ελλάδας και Μονακό έχουν βαθιές ρίζες, χαρακτηρίζοντάς τες «πανάρχαιες». Τόνισε ότι η κοινή μεσογειακή ταυτότητα των δύο χωρών βασίζεται σε αξίες όπως η ειρήνη, η συνεργασία και η επικοινωνία, ενώ ανέδειξε τον ρόλο της θάλασσας ως διαχρονικού συνδετικού κρίκου που φέρνει τους λαούς πιο κοντά.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ