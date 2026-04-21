ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Πολιτική

Στην Ελλάδα ο πρίγκιπας Αλβέρτος Β' του Μονακό: Συναντήθηκε με Μητσοτάκη και Τασούλα

Κατά τις συναντήσεις, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις πρωτοβουλίες της χώρας για βιώσιμη διαχείριση του θαλάσσιου πλούτου και τον ρόλο της Μεσογείου ως κοινού σημείου αναφοράς

The LiFO team
The LiFO team
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ ΑΛΒΕΡΤΟΣ ΜΟΝΑΚΟ Facebook Twitter
Ο πρίγκιπας Αλβέρτος Β' με τον πρωθυπουργό/Φωτογραφία: Eurokinissi
0

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποδέχθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου τον πρίγκιπα Αλβέρτο Β' του Μονακό, με τη συνάντησή τους να επικεντρώνεται κυρίως στις περιβαλλοντικές προκλήσεις και ειδικότερα στην προστασία των θαλασσών και των ωκεανών.

Στο πλαίσιο αυτό, ο πρωθυπουργός παρουσίασε τις πρωτοβουλίες της χώρας για βιώσιμη διαχείριση του θαλάσσιου πλούτου, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη δημιουργία δύο νέων εθνικών θαλάσσιων πάρκων στο Ιόνιο Πέλαγος και στο Αιγαίο Πέλαγος, με επίκεντρο τις Νότιες Κυκλάδες.

Συνάντηση Μητσοτάκη και πρίγκιπα Αλβέρτου Β' του Μονακού στο Μέγαρο Μαξίμου Facebook Twitter
Φωτογραφία: Eurokinissi

Συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας

Κατά την επίσκεψή του στην Αθήνα, ο πρίγκιπας του Μονακό έγινε επίσης δεκτός στο Προεδρικό Μέγαρο από τον Κωνσταντίνο Τασούλα, ο οποίος υπογράμμισε τη σημασία της παρουσίας του για την περαιτέρω ενίσχυση των διμερών σχέσεων. Ο κ. Τασούλας τόνισε ότι οι δεσμοί Ελλάδας και Μονακό δεν περιορίζονται στο σήμερα, αλλά έχουν βαθιές ιστορικές και γεωγραφικές ρίζες, κάνοντας μάλιστα αναφορά σε εκδοχές που συνδέουν την ονομασία του Μονακό με αρχαίους Έλληνες αποίκους.

Συνάντηση Μητσοτάκη και πρίγκιπα Αλβέρτου Β' του Μονακού στο Μέγαρο Μαξίμου Facebook Twitter
Ο πρίγκιπας Αλβέρτος Β' μαζί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κ. Τασούλα/Φωτογραφία: Eurokinissi

Συνάντηση Μητσοτάκη και πρίγκιπα Αλβέρτου Β' του Μονακού στο Μέγαρο Μαξίμου Facebook Twitter
Φωτογραφία: Eurokinissi

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στον ρόλο της Μεσογείου ως κοινού σημείου αναφοράς, με τον κ. Τασούλα να τη χαρακτηρίζει «δεσμό αιώνων» που ενώνει τις δύο χώρες. Τόνισε επίσης ότι η προστασία του θαλάσσιου οικοσυστήματος αποτελεί κοινή προτεραιότητα, ιδίως υπό το βάρος της κλιματικής και περιβαλλοντικής κρίσης. Παράλληλα, ανέδειξε τη σημασία της ελληνικής επιχειρηματικής παρουσίας στο Μονακό ως γέφυρα συνεργασίας, με προοπτικές ανάπτυξης σε τομείς όπως η ναυτιλία, η πράσινη οικονομία και η τεχνολογία.

Στην τοποθέτησή του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επεκτάθηκε και στις ευρύτερες διεθνείς προκλήσεις, επισημαίνοντας ότι η παγκόσμια αρχιτεκτονική ασφάλειας που διαμορφώθηκε μετά τον Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος βρίσκεται σήμερα υπό πίεση. Αναφέρθηκε στις συγκρούσεις στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας και προσήλωση στο Διεθνές Δίκαιο και στον Χάρτης των Ηνωμένων Εθνών, καθώς και στις αποφάσεις του Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.

Ολοκληρώνοντας, εξέφρασε την αισιοδοξία ότι οι επαφές μεταξύ των δύο χωρών θα ενισχύσουν περαιτέρω τη συνεργασία τους και θα συμβάλουν στην αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων.

Από την πλευρά του, ο πρίγκιπας Αλβέρτος Β' ευχαρίστησε θερμά για τη φιλοξενία και υπογράμμισε ότι οι σχέσεις Ελλάδας και Μονακό έχουν βαθιές ρίζες, χαρακτηρίζοντάς τες «πανάρχαιες». Τόνισε ότι η κοινή μεσογειακή ταυτότητα των δύο χωρών βασίζεται σε αξίες όπως η ειρήνη, η συνεργασία και η επικοινωνία, ενώ ανέδειξε τον ρόλο της θάλασσας ως διαχρονικού συνδετικού κρίκου που φέρνει τους λαούς πιο κοντά.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ

Πολιτική

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΣΤΕΝΑ ΤΟΥ ΟΡΜΟΥΖ

Πολιτική / Μητσοτάκης: «Είναι πολύ σημαντικό για την παγκόσμια οικονομία να διασφαλιστεί ότι τα Στενά θα παραμείνουν ανοιχτά»

Οι δηλώσεις του πρωθυπουργού για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή έγιναν στο πλαίσιο συνάντησής του με τον αντιπρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής, Χουσεΐν αλ-Σεΐχ
THE LIFO TEAM
ΒΟΥΛΗ LIVE ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

Πολιτική / Μητσοτάκης από Βουλή: Νομοθετική πρωτοβουλία για επιτάχυνση υποθέσεων που αφορούν πολιτικά πρόσωπα

«Οσα εσείς καταγγέλλετε κ. Ανδρουλάκη, ο ΟΟΣΑ τα χαιρετίζει» είπε ο πρωθυπουργός προς τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ που είχε ζητήσει την προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση στη Βουλή
THE LIFO TEAM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΣΤΕΝΑ ΤΟΥ ΟΡΜΟΥΖ

Πολιτική / Μητσοτάκης: «Είναι πολύ σημαντικό για την παγκόσμια οικονομία να διασφαλιστεί ότι τα Στενά θα παραμείνουν ανοιχτά»

Οι δηλώσεις του πρωθυπουργού για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή έγιναν στο πλαίσιο συνάντησής του με τον αντιπρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής, Χουσεΐν αλ-Σεΐχ
THE LIFO TEAM
ΒΟΥΛΗ LIVE ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

Πολιτική / Μητσοτάκης από Βουλή: Νομοθετική πρωτοβουλία για επιτάχυνση υποθέσεων που αφορούν πολιτικά πρόσωπα

«Οσα εσείς καταγγέλλετε κ. Ανδρουλάκη, ο ΟΟΣΑ τα χαιρετίζει» είπε ο πρωθυπουργός προς τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ που είχε ζητήσει την προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση στη Βουλή
THE LIFO TEAM
 
 