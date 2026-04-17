Μητσοτάκης: «Είναι πολύ σημαντικό για την παγκόσμια οικονομία να διασφαλιστεί ότι τα Στενά θα παραμείνουν ανοιχτά»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου με τον αντιπρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής, Χουσεΐν αλ-Σεΐχ, με αντικείμενο τις τελευταίες εξελίξεις στο Ιράν και ευρύτερα στη Μέση Ανατολή.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο πρωθυπουργός εξέφρασε ικανοποίηση για τις ανακοινώσεις περί επαναλειτουργίας των Στενών του Ορμούζ για τη ναυσιπλοΐα, καθώς και για την επίτευξη 10ήμερης εκεχειρίας στον Λίβανο.

Παράλληλα, υπογράμμισε τη σημασία εφαρμογής της επόμενης φάσης του ειρηνευτικού σχεδίου για τη Γάζα και εξέφρασε ανησυχία για την κατάσταση στη Δυτική Όχθη, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα παραμένει έτοιμη να συνδράμει όπου χρειαστεί.

Στην αρχή της συνάντησης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προχώρησε σε σύντομη δήλωση, τονίζοντας ότι η Ελλάδα χαιρετίζει τις πρόσφατες θετικές εξελίξεις, ιδιαίτερα όσον αφορά το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, τα οποία - όπως σημείωσε - είναι κρίσιμα για την παγκόσμια οικονομία και πρέπει να παραμείνουν ελεύθερα από περιορισμούς ή τέλη διέλευσης.

Αναφέρθηκε επίσης στις εξελίξεις γύρω από την κατάπαυση του πυρός μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ, καθώς και στις απευθείας συνομιλίες των δύο πλευρών.

Ο πρωθυπουργός επανέλαβε ότι η Ελλάδα παραμένει σταθερά προσηλωμένη στην προώθηση μιας βιώσιμης και μακροπρόθεσμης λύσης στο παλαιστινιακό ζήτημα, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συνέχισης του διαλόγου τόσο στη Δυτική Όχθη όσο και στη Γάζα.