Ο Κώστας Μπάρκας καταγγέλλει τη Ραλλία Χρηστίδου για απειλή ξυλοδαρμού

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ανέφερε, πως η Ραλλία Χρηστίδου του είπε «αν ξαναγελάσεις την ώρα που εγώ μιλάω θα σου σπάσω τα μούτρα»

LifO Newsroom
Ο Κώστας Μπάρκας και η Ραλλία Χρηστίδου φέρονται να ήλθαν σε ρήξη μέσα στη Βουλή / Φωτ.: Eurokinissi
Ο Κώστας Μπάρκας καταγγέλλει τη Ραλλία Χρηστίδου για απειλή ξυλοδαρμού, στην αίθουσα της Ολομέλειας της Βουλής.

Μιλώντας στους  κοινοβουλευτικούς συντάκτες, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ανέφερε, πως η Ραλλία Χρηστίδου, καθώς ολοκλήρωνε την ομιλία της και αποχωρώντας από το βήμα της ολομέλειας, κατευθύνθηκε στα έδρανα του ΣΥΡΙΖΑ και τον πλησίασε, λέγοντάς του «αν ξαναγελάσεις την ώρα που εγώ μιλάω θα σου σπάσω τα μούτρα».

Ως μάρτυρα στο περιστατικό, ο Κώστας Μπάρκας παρουσίασε τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρη Μάντζο, ο οποίος επιχείρησε να εξηγήσει στην κυρία Χρηστίδου ότι το γέλιο έναν διάλογο ανάμεσά τους και δεν αφορούσε την ομιλία της.

Πολιτική / Μαρινάκης για Κοβέσι: «Όποιος την ακούσει καταλαβαίνει ότι τα περί συγκάλυψης είναι παραμύθια»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στάθηκε ιδιαίτερα στο άρθρο 86 του Συντάγματος, το οποίο αφορά την ποινική ευθύνη υπουργών, λέγοντας ότι «όλοι συμφωνούμε πως πρέπει να αλλάξει»
