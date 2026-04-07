ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Πολιτική

Φραστικό επεισόδιο ανάμεσα σε Πολάκη και Λαζαρίδη: «Αμόρφωτε! Από πού είναι το πτυχίο σου;»

Ένταση ανάμεσα στον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και τον νέο υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων - Κατηγορίες για «μαϊμού» πτυχίο

The LiFO team
ΠΟΛΑΚΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΚΑΒΓΑΣ Facebook Twitter
Φραστικό επεισόδιο ανάμεσα σε Π. Πολάκη και Μ. Λαζαρίδη / Φωτ.: Eurokinissi
0

Φραστικό επεισόδιο ανάμεσα στον Παύλο Πολάκη και τον Μακάριο Λαζαρίδη σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της Ολομέλειας της Βουλής και την πρώτη παρουσία του δεύτερου, ως υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Τη Δευτέρα 6 Απριλίου, ο Μακάριος Λαζαρίδης παρουσίασε το περιεχόμενο τροπολογίας που έχει κατατεθεί και προβλέπει έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση του αφθώδους πυρετού και την οικονομική ενίσχυση των κτηνοτρόφων που έχουν πληγεί.

Αφού ο Μ. Λαζαρίδης ολοκλήρωσε την παρέμβασή του, ο Παύλος Πολάκης σχολίασε το χθεσινό διάγγελμα του Κυριάκου Μητσοτάκη μιλώντας για «βαθύ κράτος» που «που είναι δημιούργημα της Δεξιάς και της Ακροδεξιάς», με αναφορές στις υποθέσεις ΟΠΕΚΕΠΕ και Predator.

«Βαθύ κράτος είστε εσείς» του απάντησε ο υφυπουργός και ακολούθησε φραστικό επεισόδιο ανάμεσά τους, με τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ να αμφισβητεί τη γνησιότητα του πτυχίου του Μ. Λαζαρίδη.

Μεταξύ άλλων, ακούστηκαν στη Βουλή τα εξής:

Πολάκης: Αφού σηκώνεις το χέρι θα ήθελα να απαντήσεις... Το πτυχίο σου από πού είναι;

Λαζαρίδης: Το πτυχίο μου υπάρχει μπορώ να σας το δείξω

Καθώς ο Παύλος Πολάκης έλεγε: «Να πας μια βόλτα στα Σφακιά και να δεις τι έκανα εγώ σαν δήμαρχος» παράλληλα ακουγόταν στο βάθος ο  Μ. Λαζαρίδης, με τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ να φωνάζει: «Σκασμός Λαζαρίδη, σκασμός! Τώρα μιλάω εγώ δεν θα πετάγεσαι! Είσαι εδώ χωρίς πτυχίο».

Ακολούθησε ο διάλογος:

Λαζαρίδης: Έτρωγες μαύρα και μιλάς. Άντε μπράβο.

Πολάκης: Να πεις πού είναι το πτυχίο σου αμόρφωτε!

Λαζαρίδης: Έλα τώρα.

 
 
Πολιτική

Tags

0

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

THE LIFO TEAM
 
 