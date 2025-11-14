Μητσοτάκης στο Greece Talks: «Δεν βιάζομαι να δω το βιβλίο Τσίπρα - Έχω συμβόλαιο 4ετίας με τον λαό»

Σε μία ευρεία σειρά θεμάτων, από το βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα μέχρι τη νέα τεχνολογική πραγματικότητα, τοποθετήθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια του συνεδρίου «Greece Talks», που διοργάνωσαν το Travel.gr και το Πρώτο Θέμα με τίτλο The Intelligence Age: Travel, Culture & Connection.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συμμετείχε σε συζήτηση με τον Γιάννη Μπέζο, υπό τον συντονισμό του Αντώνη Σρόιτερ, και μιλώντας για το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, είπε: «Αυτό το βιβλίο δεν είναι σε αυτά που βιάζομαι να δω».

«Έχω πολλά βιβλία στο γραφείο μου που βιάζομαι να τα διαβάσω και να τα φυλλομετρήσω. Αυτό το βιβλίο δεν είναι σε αυτά που βιάζομαι να δω. Σίγουρα θα πληροφορηθώ, θα αφήσω την αποδόμηση αυτού του μυθιστορήματος σε άλλους. Άλλωστε έχω πολύ σκληρή και προσωπική άποψη για τα γεγονότα εκείνης της περιόδου» σχολίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Η αναφορά στο δικό του βιβλίο

Ανέφερε ακόμη ότι, όταν ολοκληρώσει την ενασχόλησή του με τα κοινά, θα ήθελε να μεταφέρει κάποιες από τις εμπειρίες του «σε διαφορετική μορφή από το να γράψω μία βιογραφία», προσθέτοντας: «Την ιστορία σου την γράφεις όσο είσαι στην πολιτική, είναι δουλειά άλλων να σε κρίνουν. Αν βιάζεσαι να το κάνεις, τότε μάλλον κάτι δεν έχεις κάνει καλά».

Σε ό,τι αφορά στη νέα ψηφιακή εποχή και τη σχέση των νέων με την τεχνολογία, τόνισε ότι «η νέα γενιά δεν ενημερώνεται από την τηλεόραση», ενώ υπογράμμισε πως «η προσωπική επαφή πάει πέρα από τον λόγο, που δεν παρέχει η επαφή μέσω της τεχνολογίας».

Μιλώντας για το TikTok, είπε: «Το TikTok για μένα ήταν μία πρόκληση. Στα 20 χρόνια πολιτικής διαδρομής, αντιμετώπισα ένα παράδοξο. Οι πολίτες μου λένε από κοντά πως είμαι διαφορετικός από την τηλεόραση. Οι νέοι ψάχνουν τη διαφορετικότητα… Το TikTok έδωσε αυτή την ευκαιρία να επικοινωνήσω κυρίως με μία νέα γενιά». Παράλληλα εξέφρασε ανησυχία για τη λειτουργία των αλγορίθμων, σημειώνοντας: «Ποιος ελέγχει αυτόν τον αλγόριθμο; Και ποιος εγγυάται ότι κάποια άλλη χώρα που ελέγχει αυτόν τον αλγόριθμο δεν θα προωθήσει αυτό που επιθυμεί για να έχει επιρροή;». Συμπλήρωσε ότι «στο οικοσύστημα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης αναπαράγονται περισσότερο τα αρνητικά συναισθήματα και η ένταση» και κατέληξε: «Υποκατάστατο για την ανθρώπινη επαφή δεν έχω βρει ακόμη. Η προσωπική επαφή θα παραμείνει αναντικατάστατη».

Κυριάκος Μητσοτάκης: «Τετραετές συμβόλαιο με τον λαό»

Στην τοποθέτησή του για τα σύγχρονα χαρακτηριστικά της πολιτικής υπογράμμισε ότι «η πιο σημαντική αρετή που πρέπει να έχει ένας νέος άνθρωπος και μία χώρα είναι η προσαρμοστικότητα».

Για την πολιτική λογοδοσία είπε: «Ως πρωθυπουργός έχω υπογράψει ένα τετραετές συμβόλαιο με τον ελληνικό λαό…», ενώ αναφερόμενος στο σημερινό δημόσιο διάλογο επισήμανε: «Στο σημερινό τοξικό περιβάλλον (…) το αίσθημα ότι όλοι είναι κλέφτες, όλοι είναι διεφθαρμένοι… ποιος νέος άνθρωπος θα μπει στη βάσανο αυτή της διαπόμπευσης;».

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Μητσοτάκης από Ελευσίνα: Έρχονται αυξήσεις μισθών και μείωση της φορολογίας

Γιάννης Μπέζος: Ερωτηματικό ο σύγχρονος Έλληνας

Από την πλευρά του, στις δικές του τοποθετήσεις, ο Γιάννης Μπέζος σημείωσε: «Το τι είναι ο σύγχρονος Έλληνας παραμένει ένα μεγάλο ερωτηματικό. Νομίζω ότι σαν χώρα, σαν παράδοση, σαν παιδεία, εννοώ την αρχαία ελληνική παιδεία, οι Έλληνες έχουμε χαρακτηριστικά σπάνια.

«Το αποτέλεσμα αυτών των χαρακτηριστικών είναι η γλώσσα μας, μία γλώσσα που τη μιλάμε 3.000 χρόνια. Μία γλώσσα που δεν τη μιλάμε και πολύ, αντικαθιστούμε τις λέξεις, την παραποιούμε και αυτό συμβαίνει γιατί έχουμε άγνοια της Ιστορίας. Τα βασικά μας χαρακτηριστικά έχουν ένα μεγαλείο και εμπεριέχουν κάτι που ίσως δεν το έχουν οι βόρειοι λαοί, έχουν και μία ποίηση» εξήγησε ο γνωστός ηθοποιός.

Για τις εξελίξεις στη σύγχρονη πολιτική σκηνή, αναφερόμενος και στον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία, είπε: «Η νοσταλγία είναι κάτι εξαιρετικά οδυνηρό στη ζωή. Στην πολιτική θα έλεγα, αν μου επιτραπεί, αν και δεν πολιτικολογώ συνήθως έτσι εύκολα. Το φαινόμενο του ρωσικού επεκτατισμού έχει να κάνει με τη νοσταλγία, νοσταλγία για αυτοκρατορικά μεγαλεία. Τα ζήσαμε και εμείς αυτά με τη Μεγάλη Ιδέα και ευτυχώς τελείωσαν με τη Μικρασιατική Καταστροφή. Δυστυχώς τέλειωσαν με αυτόν τον τρόπο, αλλά θα πρέπει να καταλάβουμε ότι είμαστε ένα κομμάτι, μία χώρα ευλογημένη γεωγραφικά και κλιματικά, σε αυτή τη θάλασσα, με αυτόν τον ήλιο, με αυτή τη φύση, με αυτούς τους προγόνους, οι οποίοι όταν δεν τους καταλαβαίνουμε μας εκδικούνται».

«Πρέπει να αντιληφθούμε ότι δεν πρέπει να ζητάμε από τους ανθρώπους να συμπεριφέρονται όπως συμπεριφέρονταν πριν από εκατό χρόνια. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι προϊόν ανθρώπινο, ο άνθρωπος θα υπερέχει πάντα. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν εμπεριέχει τη συναισθηματική νοημοσύνη» πρόσθεσε ακόμη ο κ. Μπέζος.

«Οι άνθρωποι, οι νεότεροι, έχουν αλλάξει τον εσωτερικό τους κόσμο, λειτουργούν πιο δυναμικά. Εγώ, επειδή έρχομαι σε επαφή πολύ με νέους ανθρώπους, βλέπω ότι έχει αλλάξει ο ρυθμός τους, τον οποίο πολλές φορές δυσκολεύομαι και εγώ να ακολουθήσω. Έχουμε την ψευδαίσθηση, και το λέω πάντα στα νεότερα παιδιά, ότι επικοινωνούμε με το διαδίκτυο. Δεν επικοινωνούν έτσι οι άνθρωποι, απλώς συνεννοούνται. Η επικοινωνία είναι κάτι πιο βαθύ. Αναμετράται η ματιά σου με την αμηχανία του άλλου, εκείνη τη στιγμή παράγεται η ουσιαστική σκέψη» είπε σε άλλο σημείο ο ηθοποιός για τη νέα γενιά και τη στενή τους σχέση με το διαδίκτυο» επισήμανε.