Μητσοτάκης: «Κακούργημα η παράνομη οπλοκατοχή» - Το σχέδιο για την Κρήτη

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στην εβδομαδιαία του ανασκόπηση για το κυβερνητικό έργο και τις κοινωνικές εξελίξεις, στάθηκε στη συμφωνία για τα ενεργειακά και για τη συμπλοκή με τους δύο νεκρούς στα Βορίζια.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε πως η Ελλάδα βρίσκεται στο κέντρο ιστορικών ενεργειακών συμφωνιών, προσθέτοντας πως «χώρεσε προσπάθειες ετών». Αναφέρθηκε στη δημιουργία του «Κάθετου Διαδρόμου», ενός ενεργειακού άξονα που θα συνδέει την Αλεξανδρούπολη με χώρες της Ανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης, όπως η Βουλγαρία, Ρουμανία, Μολδαβία, Ουκρανία, Σλοβακία και Ουγγαρία.

Στόχος, σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, είναι η ενεργειακή απεξάρτηση από τη Ρωσία και η μετατροπή της Ελλάδας σε πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας για την περιοχή.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Το σχέδιο για την Κρήτη

Παράλληλα, επιβεβαίωσε την έναρξη ερευνητικών γεωτρήσεων βορειοδυτικά της Κέρκυρας από την ExxonMobil, τονίζοντας πως η χώρα «μπορεί να καλύψει τις ανάγκες της σε φυσικό αέριο για πολλά χρόνια». «Η θέση μας κατά της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία επιβραβεύεται. Η Ελλάδα κατοχυρώνει ρόλο και λόγο στις διεθνείς ενεργειακές εξελίξεις», είπε χαρακτηριστικά.

Ο πρωθυπουργός διαβεβαίωσε πως η πράσινη μετάβαση δεν αναστέλλεται, με τη χώρα να παραμένει πρωτοπόρος σε αιολικές και φωτοβολταϊκές επενδύσεις. Αναφερόμενος στη συμπλοκή στα Βορίζια Ηρακλείου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε πως «η παράνομη οπλοκατοχή δεν έχει καμία σχέση με την κρητική αντρεία».

«Αντρειά είναι η περηφάνεια και η μάχη για το καλό, όχι η εκδίκηση», είπε, ανακοινώνοντας ένα ολοκληρωμένο σχέδιο 12 σημείων που περιλαμβάνει:

Αυστηροποίηση ποινών για παράνομη οπλοκατοχή (μετατροπή σε κακούργημα)

Ενίσχυση αστυνόμευσης

Εκπαιδευτικά προγράμματα κατά της νεανικής βίας

Μάθημα σε όλα τα σχολεία της Κρήτης για την πρόληψη παραβατικότητας

Σχολές γονέων και δυνατότητα εθελοντικής παράδοσης όπλων χωρίς ποινή

«Το αδίκημα της παράνομης κατοχής περιστρόφου ή πιστολιού μετατρέπεται σε κακούργημα. Η αστυνομική δράση στο νησί θα ενισχυθεί. Θα επιτραπεί, επίσης, η εθελοντική παράδοση αδήλωτου οπλισμού, χωρίς ποινικές κυρώσεις. Ενώ σε όλη την Κρήτη, από τη νέα σχολική χρονιά, θα υπάρξει ειδικό μάθημα κατά νεανικής παραβατικότητας και βίας με τη συνδρομή ψυχολόγων, καθώς και ειδικές σχολές γονέων. Πρέπει, ωστόσο, να ενεργοποιηθεί και η κοινωνία των πολιτών. Με τον πρώτο λόγο να ανήκει στις ίδιες τις οικογένειες» σημείωσε ο πρωθυπουργός.

Ο κ. Μητσοτάκης έγραψε, επίσης, και για τη διεύρυνση της ψηφιακής κάρτας εργασίας, η οποία πλέον καλύπτει 1,85 εκατομμύρια εργαζόμενους σε 280.000 επιχειρήσεις, στους κλάδους ενέργειας, εμπορίου, τουρισμού και χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών.

Περισσότερες από 3,5 εκατομμύρια ώρες υπερωριών δηλώνονται και αμείβονται νόμιμα, ενώ σε περιπτώσεις μη εφαρμογής επιβάλλεται πρόστιμο 10.500 ευρώ ανά εργαζόμενο. Ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε τον πλήρη εκσυγχρονισμό του συστήματος αγροτικών επιδοτήσεων, με ψηφιακό χάρτη για τον ακριβή καθορισμό των εκτάσεων και αυστηρούς ελέγχους κατά της απάτης.

Παράλληλα, εξήγγειλε 80 νέες θέσεις δικαστικών υπαλλήλων στον Πειραιά και παρουσίασε πρόγραμμα 600 εκατ. ευρώ για νέα και ανακαινισμένα δικαστικά μέγαρα στην Αττική και την υπόλοιπη Ελλάδα.

Κλείνοντας, ο Μητσοτάκης τόνισε: «Υπάρχουν δυσκολίες, ναι. Όμως υπάρχει και η θέληση να τις ξεπεράσουμε. Πιστεύω σε μια Ελλάδα που δεν φοβάται να αλλάζει και δεν σταματά να προχωρά».