Μητσοτάκης για ακρίβεια: «Δεν είμαι μάγος Χάρι Πότερ - Κολλημένη βελόνα στο ΠΑΣΟΚ»

Στις αιχμές του προέδρου του ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής, Νίκου Ανδρουλάκη, σχετικά με το ζήτημα της ακρίβειας, απάντησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο περιθώριο της «Ώρας του Πρωθυπουργού».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπενθύμισε ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να επωμίζεται τις συνέπειες της δεκαετούς χρεοκοπίας και του «αχρείαστου μνημονίου», δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Δεν είμαι μάγος Χάρι Πότερ. Δεν μπορώ να κάνω πράγματα που αντιβαίνουν στις βασικές αρχές της οικονομίας».

Μεταξύ άλλων, επισήμανε πως ακούγοντας τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ «νιώθει ότι το 2019 εκλέχθηκε πρωθυπουργός (…) στο Λουξεμβούργο» και ότι η κυβέρνηση έχει οδηγήσει τη χώρα σε χειρότερη κατάσταση, μια εικόνα που, όπως είπε, δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

Κυριάκος Μητσοτάκης: «Έχουμε μειώσει 83 φόρους

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση έχει μειώσει 83 φόρους, έχει ρίξει την ανεργία και έχει ενισχύσει τη μεσαία τάξη «με πολιτικές, όχι με φιλοδωρήματα».

Απευθυνόμενος στον Νίκο Ανδρουλάκη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ρώτησε ευθέως αν το ΠΑΣΟΚ έχει συγκεκριμένη πρόταση για τον δημοσιονομικό χώρο που δημιουργήθηκε «με κόπο».

Τόνισε ότι ενώ πολλές ευρωπαϊκές χώρες μπαίνουν σε νέο κύκλο λιτότητας, η Ελλάδα δεν βρίσκεται σε αυτή τη θέση, κάτι που θεωρεί «την καλύτερη απόδειξη της ορθής οικονομικής πολιτικής».

Κλείνοντας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ για «κολλημένη βελόνα στη λάθος κατεύθυνση», υποστηρίζοντας ότι το κόμμα επιχειρεί να παρουσιάσει μια εικόνα χώρας που δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε πως η στήριξη των εισοδημάτων συνεχίζεται: «Οι πολίτες δεν έχουν δει ακόμη την επιστροφή ενοικίου, οι συνταξιούχοι τα 250 ευρώ, οι μισθωτοί την αύξηση μέσω της μείωσης φόρων. Όταν δουν ότι κάνουμε ό,τι μπορούμε, οι καλύτερες ημέρες είναι μπροστά μας. Όλοι θα πάρουν μέρισμα από την ανάπτυξη.»