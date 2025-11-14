Μητσοτάκης για ακρίβεια: Υπάρχει πρόβλημα, δεν θα βαφτίσω το ψάρι κρέας

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τοποθετείται στην Ολομέλεια της Βουλής, στο περιθώριο της «ώρας του Πρωθυπουργού», απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, Νίκου Ανδρουλάκη.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραδέχθηκε -στην πρωτολογία του- πως «υπάρχει πρόβλημα ακρίβειας», τονίζοντας μεταξύ άλλων: «Εσείς βαφτίζετε το κρέας ψάρι, εγώ δεν θα βαφτίσω το ψάρι, κρέας».

Παρουσιάζοντας τα συγκριτικά στοιχεία σε σχέση με τους δείκτες στην Ευρώπη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συμπλήρωσε: «Η πολιτική της κυβέρνησης είναι πολύ συγκεκριμένη. Η καλύτερη λύση για την ακρίβεια είναι η αύξηση των εισοδημάτων στα νοικοκυριά. Αυξήσαμε 38% τον μέσο κατώτατο μισθό».

Κυριάκος Μητσοτάκης: Τι είπε για την ακρίβεια

Θέλω να απευθυνθώ σε κάθε εργαζόμενο, οικογενειάρχη, νέο, συνταξιούχο γιατί το έχω πει πολλές φορές το αυξημένο κόστος ζωής είναι το πρώτο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά. Αποτελεί ένα φαινόμενο διεθνές και να δούμε πώς το αντιμετωπίζουμ στην πατρίδα μας.

Γνωρίζω το άγχος γονέων να εξασφαλίσουν τα απαραίτητα για τα παιδιά τους. Την κούραση όσων κάνουν δύο δουλειές για να τα βγάλουν πέρα, την αβεβαιότητα νέων ζευγαριών που θέλουν να αποκτήσουν το δικό τους σπίτι.

Κορυφαία προτεραιότητα η άμυνα απέναντι στην ακρίβεια αλλά για να συμβεί αυτό πρέπει να εδράζεται σε πραγματικά δεδομένα και να μένει μακριά από fake news. Να μην ξεχνάμε από πού ξεκινήσαμε το 2019, όταν η Νέα Δημοκρατία ανέλαβε τη διακυβέρνηση με την κοινωνία και την οικονομία διαλυμένες από μια αχρείαστη δεκαετή κρίση.

Με την πανδημία το παγκόσμιο εμπόριο γονάτισε, μπήκαν πολλά χρήματα, και είναι δεδομένο ότι θα φούντωνε τον πληθωρισμό ενώ λίγο αργότερα ξέσπασε η ενεργειακή κρίση ως απότοκο του πολέμου στην Ουκρανία. Θυμάστε τις ακραίες διακυμάνσεις στις τιμές όταν δαπανήσαμε 7 δισ. για να στηρίξουμε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Τώρα έχουμε το παγκόσμιο πρόβλημα δασμών.

Απέναντι σε αυτή την παγκόσμια πραγματικότητα η θέση της Ελλάδας δεν είναι αυτή που θα ήθελαν ορισμένοι.

Σε ορισμένες υποκατηγορίες τα πήγαμε χειρότερα. Στα τρόφιμα έχουμε περίπου τον ίδιο πληθωρισμό με την Ευρώπη. Παντού στην Ευρώπη αυξήθηκαν 40%, στη χώρα μας 36%. τα πήγαμε καλύτερα στην ενέργεια και χειρότερα στα ενοίκια, είπε μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης.