Μητσοτάκης: «Η Ελλάδα θα αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης»

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, απαντώντας σε ερώτηση για τη στάση της κυβέρνησης απέναντι στην κρίση στη Μέση Ανατολή, υπογράμμισε ότι η Ελλάδα παραμένει στρατηγικός σύμμαχος του Ισραήλ, ωστόσο αυτό «δεν εμποδίζει την άσκηση αυστηρής κριτικής» για τις επιχειρήσεις στη Γάζα.

«Η κυβέρνηση έχει μια στρατηγική συμμαχία με το Ισραήλ. Αυτό όμως δεν μας εμπόδισε να ασκήσουμε δριμύτατη κριτική για τον μεγάλο πόνο που έχει προκληθεί και να επιμένουμε συνεχώς στην ανάγκη άμεσης κατάπαυσης του πυρός. Μόνο έτσι μπορεί να ανοίξει ένα πλαίσιο συνομιλιών με στόχο τη λύση των δύο κρατών», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε ότι η Αθήνα θα συνεχίσει να ασκεί πίεση και κριτική «όσο η επιχείρηση αυτή διαρκεί και δεν καταλήγουμε σε είδος εκεχειρίας», ενώ στάθηκε στην ανάγκη να σταματήσει η ανθρωπιστική κρίση που εξελίσσεται στη Γάζα.

Αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης

Ο πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα θα προχωρήσει στην αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης, θέτοντας ωστόσο το ζήτημα της χρονικής συγκυρίας: «Το ερώτημα είναι το πότε και το πώς θα γίνει, καθώς αυτό θα εξαρτηθεί από το πότε κρίνουμε ότι είναι η πιο σωστή στιγμή ώστε να δώσουμε με τον τρόπο μας περαιτέρω ώθηση στην τελική λύση – τη λύση των δύο κρατών».